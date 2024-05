‘The View’ Sunny Hostin em protestos no campus, a geração Z salvará o mundo

TMZ. com

Hospedagem ensolarada parece estar a mostrar alguma solidariedade com os manifestantes estudantis pró-palestinos em todo o país – ou, pelo menos, um aceno ao seu direito de se expressarem.

Conversamos com a co-apresentadora do “The View” na quinta-feira em Nova York… e perguntamos a ela sobre as manifestações pró-Palestina que estão varrendo os campi universitários por todo o país neste momento – e Sunny diz que acha que chamá-las de “pró-Palestina” é o maneira errada de rotulá-los.