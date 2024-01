O Super Bowl 2024 é fraudado?: Todas as teorias da conspiração e comentários feitos online sobre isso

Thá um burburinho em todo o país, e não se trata de escândalos de manipulação de jogos ou trapaça de cartas; é uma teoria curiosa ganhando força sobre o Super Bowl logotipo prevendo as equipes no grande jogo.

Durante uma década, Super Bowl os logotipos eram uniformes e incolores. No entanto, uma mudança veio em 2021 com Super Bowl LVIcom tons vibrantes de vermelho, laranja e amarelo refletindo o SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia. Rams de Los Angelesde calça amarela, conquistou o campeonato, derrotando o Cincinnati Bengals em laranja e preto.

O ano seguinte, Super Bowl LVII tinha um logotipo com tema de deserto em Glendale, Arizona, refletindo as cores do Chefes de Kansas City e Águia Filadélfias, ambos candidatos ao Super Bowl, com os Chiefs saindo vitoriosos.

Agora, Super Bowl LVIIIO logotipo do primeiro evento de Las Vegas mostra as luzes da cidade e as cores dos dois melhores times da temporada regular de 2023: o Corvos de Baltimore e a São Francisco 49ers. Com ambas as equipes garantindo o primeiro lugar em suas conferências, um confronto no Allegiant Stadium é possível, marcando três anos de alinhamento das cores das equipes do Super Bowl com o logotipo.

Como disse um entusiasta descaradamente: “Dois é uma coincidência e três é um padrão”. Se ambos os favoritos ganharem campeonatos de conferências, isso alimenta esta intrigante teoria da conspiração, acrescentando emoção ao evento.

A conspiração do logotipo ganhou força nas redes sociais

O Conspiração do logotipo do Super Bowl o buzz chamou a atenção de fãs e céticos, independentemente de sua veracidade, acrescentando expectativa a um evento já emocionante.

Agora, abordando os rumores de fraude na NFL, alguns fãs estão convencidos de que o San Francisco 49ers e o Baltimore Ravens estão destinados ao Super Bowl. Os tweets virais durante o fim de semana da Rodada Divisional adicionaram combustível.

Um tweet apontou para uma reportagem da Ilha de Vancouver prevendo um Super Bowl 49ers-Ravens com detalhes específicos, levantando sobrancelhas sobre o conhecimento avançado. Outro observou os esquemas de cores dos logotipos do Super Bowl alinhados com os times, especulando que o vermelho e o roxo do Super Bowl LVIII sugeriam uma partida 49ers-Ravens.

Em meio à excitação, é crucial injetar realidade: coincidências acontecem. Estas noções exigiriam que muitas pessoas estivessem envolvidas numa suposta conspiração, um segredo improvável.