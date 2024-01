Olivia Dunne marca grande pontuação na abertura da temporada da LSU no campeonato de ginástica da NCAA

Olivia Dunneo jovem de 21 anos LSU ginasta, teve um início estelar no Campeonato de Ginástica da NCAA de 2024. Depois que os Tigres garantiram uma vitória contra Estado de Ohio na abertura da temporada com uma pontuação de 196,975-196,775, Dunne compartilhou sua empolgação no Instagram.

Legendando uma selfie do que parecia ser o Tigres’ provador, Dunne expressou seu amor por “meet szn”, significando o início da temporada de encontros no Campeonato de Ginástica da NCAA. Em sua estreia na temporada, Dunne obteve uma pontuação impressionante de 9.875.

Olivia foi a peça chave para os Tigres

O Tigresclassificado em 3º lugar, enfrentou forte concorrência contra o 14º Buckeyese Dunne’s contribuição desempenhou um papel crucial em sua vitória. LSU treinador de ginástica Jay Clark elogiou o desempenho da equipe, destacando a resiliência e o espírito de luta.

Dunneuma estudante do último ano do último ano, esperava ansiosamente LSUs abertura da temporada. Na semana passada, ela compartilhou fotos de ação no Instagram, afirmando: “Há negócios a serem resolvidos”, com a hashtag “reunir-se na semana segunda-feira.”

Livvy compartilhou sua alegria com seus seguidores no Instagram.Instagram, Olivia Dunne.

Um ano de sucesso além do tatame

O ano marcante da ginasta vai além do tatame. Com mais 12 milhões de seguidores sobre Instagram e TikTok combinado, Dunne feito por ela Maiô Sports Illustrated estreia na primavera passada, concretizando uma oportunidade de sonho. Ela participará da edição de 2024, com seu ensaio fotográfico de estreia acontecendo em Portugal.

Como Dunne se prepara para o Sprouts Farmers Market Collegiate Quad Meet em West Valley City, Utah, no próximo sábado, os fãs aguardam ansiosamente mais performances marcantes da sensação da ginástica.