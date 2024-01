Prazo para realizar transferências via DOC está chegando ao fim

Se você ainda costuma realizar transferências bancárias via Documento de Ordem de Crédito (DOC), saiba que os dias de funcionamento deste sistema estão contados. De acordo com informações oficiais da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) o prazo para este tipo de ação está chegando ao fim.

O que se sabe é que as instituições financeiras associadas precisam deixar de oferecer este procedimento até o próximo dia 15 de janeiro, ou seja, até a próxima semana. As transferências serão aceitas até às 22h desta data.

Vale lembrar que a medida vale tanto para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas, ou seja, as empresas. Para todos estes grupos, o sistema de Transferência Eletrônica Disponível (TED) seguirá valendo normalmente.

Até o próximo dia 15, os usuários dos bancos poderão agendar transferências via docs até o dia 29 de fevereiro.

Chegada do Pix

O sistema de Docs existe no Brasil há mais de 40 anos, mas começou a se tornar obsoleto sobretudo nos últimos meses. Com a chegada do Pix, que conta com transferências instantâneas e completamente gratuitas na maioria dos casos, a avaliação é de que as pessoas deixaram de usar o DOCs, que costuma ser pago e ainda necessita de um certo tempo para ter a transferência concluída.

Dados oficiais divulgados pelo Banco Central (BC) recentemente indicam que foram realizadas apenas 18,3 milhões de transações vis DOC durante todo o primeiro semestre de 2023. Este número representa 0,05% do total de 37 bilhões de transferências que foram realizadas neste mesmo período.

O DOC não está atrás apenas do Pix, mas de uma série de outros sistemas de transferência de recursos. Veja o ranking considerando os números divulgados pela Febraban no ano de 2022.

Pix (24 bilhões);

cartão de crédito (18,2 bilhões);

cartão de débito (15,6 bilhões);

boleto (4 bilhões);

TED (1,01 bilhão);

cheques (202,8 milhões);

DOC (50 milhões).



Você também pode gostar:

Instituições se anteciparam

De todo modo, cada instituição tem o poder de se antecipar e acabar com o sistema ainda antes desta data limite. Como dito, a escolha por antecipar o final do DOC está sendo feita dentro de um contexto de queda de popularidade deste sistema, sobretudo depois da chegada do Pix no Brasil.

Ao menos até aqui, três instituições financeiras já confirmaram que não estão mais trabalhando com o sistema de DOC. São elas:

Itaú (encerrou em janeiro);

Santander (finalizou em setembro);

Banco do Brasil (finalizou em outubro).

No caso do Bradesco e da Caixa Econômica Federal a ideia até agora é abandonar o sistema do DOC seguindo o cronograma que foi definido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Bancos nativos digitais populares, como C6 Bank e Original, nunca chegaram a oferecer o serviço de DOC. Até aqui, um cliente destas instituições poderia apenas receber o dinheiro por este sistema, mas não enviar.

Além do DOC

Além do DOC, a Febraban também confirmou que vai extinguir em breve as operações da chamada Transferência Especial de Crédito (TEC). São operações feitas exclusivamente por empresas no processo de pagamento de benefícios aos seus funcionários.

Para o presidente da Febraban, Isaac Sidney, o objetivo das mudanças é melhorar a conveniência para os clientes bancários. Ele disse que haverá um ganho no chamado custo-benefício.

“Com o surgimento do PIX e a alta movimentação bancária com menores taxas, tanto a TEC, quando o DOC, deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito e instantâneo”, disse ele.

“A Febraban e os bancos estão constantemente avaliando a modernização e atualização de todos os meios de pagamentos utilizados no país, a fim de melhorar a conveniência para os clientes”, afirma o presidente da Federação Brasileira dos Bancos.

Mais novidades sobre o fim do sistema de transferência por DOC poderão ser anunciadas no decorrer dos próximos dias.