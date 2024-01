Temporada de impostos de 2024: Qual é a primeira data em que você pode declarar seus impostos?

TO Internal Revenue Service (IRS) anunciou oficialmente Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024como a data de início da tão esperada temporada fiscal, marcando o início da aceitação e processamento de Declarações fiscais de 2023.

À medida que os contribuintes se preparam para esta tarefa financeira anual, é essencial estar ciente das datas cruciais e das mudanças notáveis ​​que definem a Temporada Fiscal de 2024.

O Receita Federal antecipa uma carga de trabalho substancial, esperando mais do que 128,7 milhões declarações fiscais individuais sejam inundadas dentro do prazo fiscal de 15 de abril de 2024.

Embora a data oficial de aceitação e início do processamento seja 29 de janeiroindivíduos que usam empresas de software ou profissionais tributários podem começar a trabalhar em seus impostos antes disso.

Arquivo Gratuito do IRSdisponível em IRS.gov de 12 de janeirooferece uma vantagem inicial para aqueles que desejam dar um salto na temporada de arquivamento.

Uma característica notável da próxima temporada é a introdução do Arquivo direto do IRS piloto, previsto para ser implementado em fases a partir de meados de março.

Este serviço oferece aos contribuintes elegíveis uma nova opção para apresentar os seus Declarações de impostos federais de 2023 onlinediretamente com o Receita Federalde graça.

O Receita Federal também está revelando uma série de melhorias destinadas a melhorar os serviços e a eficiência.

Isso inclui serviços presenciais expandidos em Centros de Assistência ao Contribuinte (TACs), maior suporte na linha gratuita com recurso de retorno de chamada ao cliente e melhorias no amplamente utilizado “Onde está meu reembolso?” ferramenta.

Os contribuintes podem agora esperar atualizações mais claras e detalhadas através desta ferramenta, reduzindo a necessidade de consultas desnecessárias.

Além disso, o IRS enfatiza a importância do depósito eletrônico com depósito direto, que continua sendo a maneira mais rápida e fácil de receber um reembolso.

Arquivo Gratuito do IRS e Formulários preenchíveis com arquivos gratuitos oferecer opções convenientes para contribuintes com diversos níveis de renda.

No entanto, os contribuintes devem estar cientes dos potenciais atrasos no processamento do reembolso, uma vez que algumas declarações podem exigir uma revisão adicional.

De acordo com a Lei Federal de Proteção aos Americanos contra Aumentos de Impostos (PATH), o IRS não pode emitir reembolsos de Crédito de Imposto de Renda Ganho (EITC) e Crédito Fiscal Adicional para Crianças (ACTC) antes de meados de fevereiro.

Principais datas da temporada de arquivamento de 2024

12 de janeiro: O arquivo gratuito do IRS é aberto.

16 de janeiro: Data de vencimento para pagamentos de impostos estimados do quarto trimestre de 2023.

26 de janeiro: Dia de Conscientização sobre o Crédito do Imposto de Renda Ganho.

29 de janeiro: data de início da temporada de apresentação de declarações fiscais individuais.

15 de abril: Data limite para apresentação da declaração de imposto de renda ou solicitação de prorrogação para a maior parte do país.

17 de abril: data de vencimento para Maine e Massachusetts.

15 de outubro: Data de vencimento para arquivadores de extensão.

Os contribuintes devem estar atentos ao cumprimento dos prazos, uma vez que as multas por atraso na apresentação e o acúmulo de juros podem ser significativos.

Uma prorrogação automática pode ser obtida arquivando Formulário do IRS 4868fornecendo até 15 de outubro para enviar a devolução.

Concluindo, à medida que a temporada fiscal de 2024 se desenrola, os contribuintes são incentivados a aproveitar os novos recursos, estar cientes das datas importantes e aproveitar as ferramentas fornecidas pelo Receita Federal para garantir um processo de arquivamento tranquilo e bem-sucedido.