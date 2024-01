Textos ‘brutos e explícitos’ de Vince McMahon revelados em processo de tráfico sexual

Óquinta-feira, surgiu a notícia de um ex- WWE funcionário entrou com ação judicial contraVince McMahon, fundador da World Wrestling Entertainment. A ação, movida por Janel Grant no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, também nomeou a WWE e o ex-chefe de relações de talentos John Laurinaitis como réus.

Além das alegações chocantes, os textos vazados fornecidos por Grant revelam uma cultura profundamente tóxica durante o mandato de McMahon como executivo-chefe. As mensagens são tão explícitas e de natureza gráfica que o cofundador da WWE renunciou ao cargo de presidente executivo da TKO Group Holdings (Empresa-mãe da promoção WWE) na noite de sexta-feira. Um memorando enviado aos funcionários da empresa pelo presidente Nick Khan garantiu que McMahon havia “apresentado sua demissão”.

Mensagens de texto explícitas vazadas de Vince McMahon

As mensagens de texto fornecidas no processo mostram que McMahon supostamente a pressionou a se envolver em interações sexuais com outros homens, incluindo John Laurinaitis. Janel Grant trabalhou na sede da WWE em Connecticut de 2019 a 2022.

A primeira mensagem de texto data de 5 de fevereiro de 2021 e mostra McMahon solicitando Janel Grant a se encontrar com outros homens para ter relações sexuais com ela. “Você promete me deixar orgulhoso, baby? Você vai mostrar a ele que estrela pornô você pode B. Você vai se exibir para mim como nunca antes ????’, escreveu McMahon. “Nos dias em que ele estiver na cidade, eu quero ele para foder todas as manhãs e mais tarde no escritório também.

Além da natureza sexual das mensagens de texto, outras comunicações fornecidas por Grant mostram tentativas de chantagem feitas por McMahon ao insinuar que seu trabalho estava “em jogo”.