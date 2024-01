VAGAS 2024: Vivara segue CONTRATANDO por todo o país

A Vivara, empresa brasileira de produção de joias, referência em inúmeros estados do país, está contratando pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, confira abaixo quais são os cargos vagos e suas respectivas localidades:

Copeiro (a) – Shopping Pátio Batel – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Center Shopping Uberlândia – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Via Café Shopping Center – Varginha – MG – Lojas / Shopping;

Estoquista – Shopping Serra Sul – Pouso Alegre – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Shopping Serra Sul – Pouso Alegre – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Jockey Plaza Shopping – Curitiba – PR -Lojas / Shopping;

Estoquista – Shopping Pátio Higienópolis – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estoquista – Shopping West Plaza – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Morumbi Town – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Shopping Passeio Das Águas – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Vendas (Temporário) – Boulevard Shopping – Vitória da Conquista – BA – Atendimento;

Vendedor (a) – Continente Park Shopping – São José – SC – Lojas / Shopping;

Atendente de Vendas – Shopping Parque Dom Pedro – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Copeira (o) – Shopping Iguatemi – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Estoquista – Passo Fundo – RS – Efetivo.

Mais sobre a Vivara

Dando mais detalhes sobre a Vivara, pode-se destacar que, mantém há 60 anos o compromisso de desenvolver produtos com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam, criando joias exclusivas e eternas.

A Vivara é a maior rede de joalheria do Brasil, com mais de 300 pontos de vendas, entre lojas Vivara, Life by Vivara e quiosques, presentes nas principais cidades do país. Suas joias levam encantamento e delicadeza, com o objetivo de eternizar os momentos mais especiais de cada cliente.

A empresa atua ainda em diversas frentes para dar cada vez mais consistência às suas políticas de sustentabilidade. É signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU Mulheres.

Confira alguns benefícios

Vale-Alimentação;

Refeitório no Local;

Vale-Transporte;

PLR – De acordo com atingimento de resultados;

Seguro de Vida;

Gympass e Totalpass;

Desconto em Produtos Vivara e Life;

Assistência Médica e Odontológica;

Day Off de Aniversário.



Você também pode gostar:

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Vivara, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!