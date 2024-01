Warren Moon elogia Michael Penix Jr., ‘Esse cara joga uma bola tão bonita quanto a minha’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Warren Lua está elogiando seriamente Michael Penix Jr. … andaimes TMZ Esportes o quarterback do Washington “joga uma bola tão bonita quanto a minha!”

O ex-chamador dos Huskies não parou com os elogios por aí, no entanto… dizendo-nos que acredita que o atual UDub QB1 pode acabar sendo o número 1. Quarterback classificado em 2º lugar atrás Calebe Williams quando o Draft de 2024 da NFL for lançado oficialmente em abril.

“Eu o vejo arremessar”, disse Moon, “e vi muitos zagueiros jogando futebol – e esse cara lança uma bola tão bonita quanto a minha”.

“Acho que assim que ele passar pelo processo de seleção”, acrescentou o membro do Hall da Fama, “e passar pela colheitadeira e as pessoas o observarem lançar e o observarem lançar em seu Pro Day que se aproxima, acho que ele vai realmente deslumbrar as pessoas com seu querido talento.”

Moon diz que enquanto Penix Jr. colocou tudo isso em exibição contra o Texas no Sugar Bowl – ele realmente espera que o mundo do futebol universitário tome nota quando os Huskies jogarem contra o Michigan pelo campeonato nacional na noite de segunda-feira.

Moon explicou… ele acredita que devido à localização do UDub, bem como ao acordo de TV do Pac-12, poucos sabem do que o quarterback é realmente capaz.

“Ele passou dois anos incríveis na Universidade de Washington”, disse Moon.

O pontapé inicial para o natty está marcado para as 16h30… e está claro que Moon acredita que sua alma mater sairá de tudo com outro troféu por seu caso em Seattle.