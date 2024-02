Caitlin Clark ilumina Maryland com 38 pontos e 12 assistências, enquanto Iowa segura Terps

CAitlin Clark fez 38 pontos e 12 assistências, e o número 3 de Iowa resistiu a um esforço corajoso de Maryland, derrotando os Terrapins por 93-85 na noite de sábado.

Os Hawkeyes (21-2, 10-1 Big Ten) venceram em Maryland pela primeira vez desde dezembro de 1992, quando os Terps estavam no ACC. Clark agora precisa de 66 pontos para ultrapassar Kelsey Plum no topo da lista de pontuação da carreira da NCAA no basquete feminino.

Uma multidão lotada em College Park claramente veio assistir Clark – mas também torceu principalmente pelos Terps. Maryland perdia por 18 pontos no terceiro quarto, antes de uma sequência de 23-3 dar aos Terrapins a liderança. Clark até arremessou uma bola aérea da ala esquerda, para alegria da torcida de Maryland.

Os Terps rapidamente perderam o controle do jogo contra os Hawkeyes

Os Terps venceram por 65-63 antes de Iowa superá-los por 10-1 no resto do trimestre. Clark fez uma cesta de 3 pontos e uma bandeja e também ajudou em duas bandejas durante essa corrida.

O Terps, passando por uma temporada excepcionalmente difícil, manteve-se próximo no quarto lugar. O empate estava em 76 antes de Clark se libertar com uma bomba falsa e acertar na faixa de 3 pontos. Ela então alimentou Sydney Affolter para uma bandeja, e Maryland nunca mais conseguiu se recuperar.

Clark teria terminado com 40 pontos se não tivesse perdido uma bandeja aberta em uma fuga no minuto final, mas com Iowa confortavelmente à frente, ela poderia se dar ao luxo de sorrir depois disso.

Depois que Clark começou o jogo com uma cesta de 3 pontos, Maryland correu os próximos 11 pontos para assumir a liderança, e a estrela de Iowa foi chamada por algumas violações de viagem.

Os Terps (12-10, 4-7) não conseguiram manter Clark sob controle por muito tempo. Uma cesta de 3 pontos particularmente profunda da ala esquerda – além da assinatura do ex-técnico masculino de Maryland, Gary Williams, na quadra – coroou uma corrida de 14-2 para Iowa.

Clark causou seu dano dentro do arco no segundo quarto, incluindo um movimento giratório para uma jogada de três pontos. Iowa liderou por 52-38 no intervalo.

A que distância Caitlin Clark está de alcançar o recorde de Kelsey Plum?

Clark agora tem 3.462 pontos. Plum marcou 3.527. A ex-estrela do Kansas Lynette Woodard detém o maior recorde de basquete universitário feminino com 3.649 pontos de 1978-81 – antes de a NCAA assumir o controle dos esportes femininos da Associação de Atletismo Intercolegial para Mulheres.

GRANDE IMAGEM

Iowa: Clark exibiu seu jogo versátil, e um benefício para sua popularidade é que os Hawkeyes têm muita experiência jogando diante de grandes multidões em ambientes rodoviários difíceis. Eles também conseguiram fechar o jogo com Clark marcando apenas cinco pontos no último quarto.

Maryland: Os Terps perderam quatro partidas consecutivas, mas este foi um esforço inspirado no segundo tempo. Além da pontuação de Clark, Maryland teve dificuldades com os rebotes de Iowa – os Hawkeyes fizeram 17 na ponta ofensiva.

A SEGUIR

Iowa: Recebe Penn State na noite de quinta-feira.

Maryland: Na Rutgers na terça à noite.