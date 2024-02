Concurso Médio e Superior: edital aberto com vagas para vários cargos

Inscreva-se no concurso médio e superior

Se você busca por concurso médio e superior, esta pode ser a sua chance. As vagas são para vários cargos e os salários aproximam de R$ 4 mil.

Concurso médio e superior

A Prefeitura de Piracicaba divulgou o edital para o concurso da Secretaria Municipal de Educação (SME) oferecendo 20 vagas imediatas para os cargos de Escriturário de Escola e Professor, nos níveis médio e superior, respectivamente. Os salários iniciais variam de R$ 2.776,36 a R$ 3.681,16.

Detalhes dos Cargos e Vagas

10 vagas para Escriturário de Escola (Nível Médio) com salário de R$ 2.776,36.

10 vagas para Professor de Ensino Fundamental (Nível Superior) com salário de R$ 3.681,16.

Etapas do Concurso e Provas



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e avaliação de títulos. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 19 de maio de 2024, com duração máxima de 3 horas.

Detalhes da Prova Objetiva do concurso médio e superior

A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, avaliada numa escala de 0 a 100 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar na prova de Noções de Informática.

Avaliação de Títulos para o Cargo de Professor

Para os candidatos ao cargo de Professor no concurso da Secretaria Municipal de Educação (SME) em Piracicaba, haverá uma prova de títulos de caráter classificatório. Somente os candidatos habilitados e melhor classificados na prova objetiva concorrerão a essa etapa.

Nessa fase, os candidatos terão a oportunidade de apresentar seus títulos acadêmicos, cursos de especialização, experiência profissional e outros documentos relevantes para avaliação pela banca examinadora. A pontuação obtida nessa prova será utilizada como critério de classificação final dos candidatos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 28 de fevereiro e 08 de abril, diretamente no site da banca organizadora, Vunesp.

O valor das taxas são:

R$ 72,00 para médio; e

R$ 128,00 para superior.

Último Concurso da SME Piracicaba

No último concurso da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Piracicaba, realizado em 2022, foram ofertadas diversas vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade. Abaixo estão detalhadas as vagas disponíveis e as etapas do processo seletivo:

Cargos e Vagas

Educação Física: Professor de Educação Física 20h: 01 vaga, com salário de R$ 2.735,49. Professor de Educação Física 40h: 05 vagas, com salário de R$ 4.539,36.

Nível Fundamental: Orientador de Alunos: 13 vagas, com salário de R$ 2.118,97.

Ensino Médio: Auxiliar de Ação Educativa: 20 vagas, com salário de R$ 1.962,45. Escriturário de Escola: 10 vagas, com salário de R$ 2.297,97. Secretário de Escola: 01 vaga, com salário de R$ 2.896,11.

Nível Superior: Professor de Educação Infantil: 10 vagas, com salário de R$ 3.046,87. Professor de Ensino Fundamental: 30 vagas, com salário de R$ 3.046,87. Professor de Educação Física (Área Educação): 05 vagas, com salário de R$ 3.316,98.



Etapas do Concurso médio e superior

Prova Objetiva:

Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, avaliou o grau de conhecimento teórico dos candidatos.

A prova consistiu em questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo apenas uma correta.

Foi aplicada no período da manhã, com duração de 3 horas.

Prova Dissertativa:

De caráter eliminatório e classificatório, esta etapa teve como objetivo avaliar os conhecimentos necessários para o desempenho pleno das atribuições do cargo.

A prova dissertativa valia até 10,00 pontos e foi realizada no período da tarde, com duração de 2 horas.

Avaliação de Títulos: