Gigi Hadid e Bradley Cooper vistos radiantes apesar da reação de seus ex-namorados

Gigi Hadid e Bradley Cooper continuam a mostrar seu romance com recente aparição pública em Cidade de Nova York.

O casal, primeiro ligado em Outubro de 2023foi fotografado radiante de felicidade durante um passeio, confirmando o relacionamento uma semana depois de um passeio cheio de PDA em Londres.

O feliz passeio de inverno de Gigi e Bradley



A supermodelo, de 28 anos, arrasou com um look casual com jaqueta de couro preta, camiseta branca, jeans preto com cinto, óculos escuros e mocassins pretos.

Enquanto isso, o homem de 49 anos “Maestro” o ator usava uma jaqueta preta com capuz vermelho, jeans e tênis.

Os recentes avistamentos marcam um passo significativo para a dupla, que mantinha seu romance em segredo desde Outubro.

Apesar dos esforços do casal para manter os detalhes de seu relacionamento em sigilo, seus avistamentos recentes, incluindo um jantar aconchegante com a mãe de Bradley Cooper após o Globo de Ouro de 2024indicam um compromisso sério.

Uma fonte revelada em novembro que o relacionamento estava progredindo rapidamente, com Tanoeiro supostamente considerando comprar um imóvel em Pensilvâniaonde Hadid reside.

Zayn Malik e Irina Shayk não aprovam

No entanto, nem todos estão entusiasmados com o romance florescente.

Ator Bradley Cooper ex, Irina Shayk, com quem divide uma filha, supostamente não está satisfeita com a diferença de idade de 20 anos entre Tanoeiro e Hadid.

Além disso, Gigi Hadid ex, Zayn Malik, também está insatisfeito com o relacionamento deles.

Uma fonte revelou, “Zayn não está feliz com o relacionamento deles e nunca estará.”

O romance entre Bradley Cooper e Gigi Hadidcom suas saídas públicas e aparente seriedade, gerou conversas não apenas sobre relacionamentos com celebridades, mas também sobre como navegar em famílias mescladas e co-parentalidade sob os holofotes.