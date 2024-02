Mãe da filha de George Floyd chama a comparação de Tom Sandoval de ‘estúpida’

por Tom Sandovalcomparação entre George FloydO assassinato de George e seu escândalo de traição não estão apenas atraindo a ira dos fãs… também estão irritando a mãe da filha de George.

Roxie Washington– que compartilha 10 anos de idade Gianna com George – diz ao TMZ … ela não está muito familiarizada com “Regras de Vanderpump” e nem sabe quem é Tom Sandoval … ela diz que ele tem que estar maluco para comparar seus próprios problemas pessoais com a morte de Floyd .

ICYMI … Sandoval sentou-se para uma entrevista ao New York Times, onde disse: “Na verdade, não sou um historiador da cultura pop, mas testemunhei a coisa de OJ Simpson e George Floyd e todas essas coisas grandes, o que é realmente estranho comparar isso com aquilo, eu acho, mas você acha que de uma forma estranha é um pouco a mesma coisa?”

Bem, Roxie nos diz que ela encontra Comentário de Sandoval totalmente estúpido … acrescentando que ele e sua ex-namorada, Ariana Madixainda estão vivos … então ele tentar comparar sua situação com a de George simplesmente não é razoável, nem está no mesmo patamar.

Mesmo que ela não esteja familiarizada com “Scandoval”… Roxie diz pelo que ela pode perceber – Tom é um homem adulto que acabou de terminar um relacionamento… não uma criança – como sua filha, cujo pai não é voltando para casa.

RW não criticou TS apenas por comparar sua situação com a morte de George – acrescentando Nicole Brown SimpsonEla também está morta, então ela acha igualmente desrespeitoso da parte de Sandoval invocar seu nome também.

Roxie diz que Tom precisa repetir aquela “merda idiota” no espelho… nos dizendo que seu comentário reflete coisas horríveis que Gianna ouve de alguns colegas de classe. Ela também diz que isso está no mesmo nível de absurdo que os comentários Kanye West feito no passado. Então, sim… ela está comparando Tom com isso.



15/10/22 REVOLTA

Lembre-se… em 2022, Kanye afirmou Floyd morreu de overdose de drogas/condições pré-existentes, e Roxie ameaçou processar KW em nome de sua filha – embora não esteja claro se ela já entrou com uma ação judicial.



nos estúdios TMZ