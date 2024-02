Mareux, artista do TikTok, diz que a UMG retira músicas do aplicativo prejudica os pequenos artistas da gravadora

O Universal Music Group apagar suas músicas do TikTok vai prejudicar ainda mais os artistas menores da gravadora… é o que diz um músico que viu o aplicativo elevar sua própria marca artística.

Mareux teve seu cover de 2015 de “The Perfect Girl” do The Cure se tornando viral em 2021 e isso o levou a uma apresentação no Coachella … um salto astronômico que ele sente que irá desaparecer em meio a disputa UMG/TikTok.



Mareux disse ao TMZ … UMG dizer que está retirando músicas do TikTok para ajudar os artistas financeiramente é duvidoso … ele diz que se a UMG realmente se importasse com seus artistas, eles reforçariam seus contratos, e não destruiriam suas oportunidades ilimitadas no TikTok.

Na opinião de Mareux… artistas que integram suas músicas nas postagens do TikTok é uma ótima ferramenta de marketing. Ele diz que a exposição gerada no TikTok pode literalmente mudar a carreira de um artista, como aconteceu com ele.

Mareux diz que a UMG está sendo simplesmente gananciosa aqui… e ele se sente mal pelos artistas menos conhecidos que dependiam do TikTok para comercializar suas músicas… nos dizendo que eles devem estar super estressados.



UMG tem uma lista enorme… Taylor Swift, Drake, Nicki Minaj, Ariana Grande, Coelho Mau, Tempero de gelo, Rosália … e Mareux explica como os atos instituídos também serão impactados.

Mareux é um ótimo exemplo do que o TikTok pode fazer por um músico relativamente desconhecido… seu cover de ‘Perfect Girl’ ficou meio que flutuando no abismo por 6 anos até se tornar viral no TikTok… e ele diz que não teria um carreira agora sem o aplicativo.



