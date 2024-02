O suposto impacto de Taylor Swift na política: Jason Whitlock a chama de ‘ferramenta feminista prejudicial’

Ade acordo com ASA direita comentarista Jason Whitlock, a ideia do impacto de Taylor Swift no próximo eleição presidencial nada mais é do que uma manifestação do que ele chama “Síndrome de Perturbação de Taylor Swift.”

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

Jason Whitlock afirma que Taylor Swift não terá impacto nas eleições presidenciais

Em seu show, “Destemido com Jason Whitlock,” o ex-jogador de futebol que virou colunista esportivo e podcaster expressou ceticismo sobre Swift capacidade de influenciar os eleitores.

Whitlock alertou os conservadores contra sucumbir à suposta síndrome, enfatizando, “Estou tentando dar a vocês uma compreensão mais ampla do que realmente está acontecendo com Taylor Swift.”

Whitlockque apresenta um programa para a empresa conservadora de mídia Blaze Mídianão mediu palavras ao compartilhar suas opiniões sobre Rápido.

“Temos que sair da síndrome de perturbação de Taylor Swift porque é isso que está acontecendo. Síndrome de perturbação de Taylor. .

“Sou fã de Taylor Swift? Não. Entendo que ela é uma ferramenta feminista e prejudicial? Sim. Ela não terá impacto na eleição presidencial. Pare de conectá-la à eleição presidencial.”

Ele ainda pediu aos fãs que não vinculassem um potencial ChefesA vitória do Super Bowl com qualquer ganho político, descartando a noção de que isso poderia influenciar o cenário político.

“Ninguém na NFL se importa se os 49ers ou os Chiefs vencerão este Super Bowl”, acrescentou. “Os Chiefs, se vencerem, por causa de Taylor Swift, não vão dar a Michelle Obama, nem a Gavin Newsom, nem a Joe Biden, um ponto percentual.

“Mas se eles puderem ir até os eleitores e dizer ‘olhem para esses hipócritas conservadores. Veja como eles são loucos e tolos. Eles odeiam Taylor Swift porque ela se apaixonou ou finge estar apaixonada por um jogador de futebol e esses idiotas pensam que se os Chiefs ganharem o Super Bowl, de alguma forma isso será uma vitória para Joe Biden e para a esquerda”.

“Não faça isso. Não dê essa munição a eles”, ele advertiu.

Swift afirmou ser contra a política de Trump

Apesar de Swift postura relativamente privada em relação à política, suas opiniões críticas sobre Donald Trump são conhecidas.

No entanto, Whitlock’s A rejeição do potencial impacto político do cantor ocorre num momento em que um Estratégias de Redfield e Wilton pesquisa descobriu que 18% dos eleitores são ‘mais provável’ ou ‘significativamente mais provável’ votar em um candidato endossado pela popstar.

A influência significativa de Swift na cultura popular, juntamente com seu relacionamento com a estrela da NFL Travis Kelcelevanta questões sobre o seu potencial impacto na corrida à Casa Branca, especialmente com 41 milhões de eleitores da Geração Z a prepararem-se para votar este ano.

Enquanto Whitlock’s o ceticismo persiste, a próxima Super Bowlonde Rápido e Kelce estará no centro das atenções, acrescenta uma camada intrigante à discussão.

Swift sucesso global, incluindo seu sucesso Turnê Eras e sendo nomeado da revista Time‘Pessoa do Ano,’ amplifica sua presença no cenário cultural.