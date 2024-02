Prefeitura de Penedo participa da primeira assembleia geral da Instância de Governança Caminho das Águas

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), participou da primeira assembleia geral do ano 2024 da Instância de Governança Caminho das Águas.

O encontro aconteceu na Barra de São Miguel e, além do anfitrião e de Penedo, a assembleia contou com representantes dos municípios de Feliz Deserto, Coqueiro Seco, Pilar, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Roteiro, Piaçabuçu, Coruripe e Jequiá da Praia.

Durante a reunião, foram abordados assuntos como o planejamento das ações deste ano, a retomada dos trabalhos, a conclusão do primeiro termo de fomento com o governo estadual e a apresentação do plano de marketing do Caminho dos Águas.

Quem representou a Prefeitura de Penedo foi Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da SETUREC.

“Fazer parte desses encontros é sempre muito bom e de extrema importância. O trabalho em conjunto não só desenvolve o turismo de Penedo, mas, também, de toda a região turística do Litoral Sul de Alagoas”, explicou Guga Brêda.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia SETUREC Penedo