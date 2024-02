Será que os Dodgers vencerão a World Series depois de investir pesadamente em Shohei Othani e Yoshinobu Yamamoto?

Meles podem comprar muitas coisas, inclusive Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamotouma dupla de superestrelas japonesas que definiram o Los Angeles Dodgers devolver mais de US$ 1 bilhão.

Agora começa a jornada para ver se isso lhes permitirá ganhar um Série Mundial.

Shohei Ohtani provoca frenesi na mídia sem precedentes no DodgerfestTwitter

Liga Principal de Beisebol O treinamento de primavera começa para 28 das 30 equipes nos próximos dias, com arremessadores e apanhadores se reportando a locais no Arizona e na Flórida. O Dodgers e San Diego Padres já estão no acampamento, ganhando vantagem porque abrirão a temporada regular no dia 20 de março em Seul, na Coreia do Sul.

“Há muito mais olhos voltados para os Dodgers”, disse o técnico de Los Angeles, Dave Roberts. “Espero que os nossos jogadores e a nossa organização melhorem o nosso jogo. Responsabilidade com mais olhos significa maiores expectativas. Isso é bom para todos nós.”

Dodgers vencem a entressafra da MLB

O Ianques de Nova Iorque fez um grande movimento neste inverno ao adquirir Juan Soto e contratação de Marcus Stroman.

O Filadélfia Phillies recarregado trazendo de volta Aaron Nola em um contrato de sete anos no valor de US$ 172 milhões. O Gigantes de São Francisco apostou US$ 113 milhões por O defensor externo coreano Jung Hoo Leeenquanto o Filhotes de Chicago deu canhoto Shota Imanaga US$ 54 milhões para deixar o Japão.

Mas não há dúvida de que Dodgers venceu o inverno; não que haja qualquer garantia de que Los Angeles irá erguer o Troféu do Comissário depois de vencer a World Series neste outono. Basta perguntar ao Mets de Nova Yorkque gastou no ano passado uma folha de pagamento de US$ 374 milhões, a mais alta da história da MLB.

Tudo o que compraram foi um recorde de 75-87, um quarto lugar na Liga Nacional Leste e muitas piadas às suas custas.

O Dodgers dominou grande parte das conversas fora de temporada, mas há vários outros times que têm aspirações realistas de campeonato.

Entre eles está o atual campeão rangers do Texasque venceu o Arizona Diamondbacks em cinco jogos durante a World Series do ano passado para ganhar um título pela primeira vez.

Ronald Acuña Jr. e a Atlanta Braves tentará terminar o trabalho depois de uma decepcionante eliminação precoce nos playoffs do ano passado. O Houston Astrosque esteve na World Series quatro vezes nas últimas sete temporadas, incluindo dois títulos, é outro time formidável com uma escalação profunda liderada por Jose Altuve, Alex Bregman, Yordan Alvarez e Kyle Tucker.