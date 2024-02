SMTT Penedo sinaliza estacionamento próximo de escola e de supermercado na Vila Matias

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) sinalizou a Rua Floriano Rosa, localizada na Vila Matias, parte alta de Penedo, com placas informativas sobre estacionamento e local para carga e descarga de mercadorias.

A instalação da sinalização vertical é acompanhada da demarcação horizontal, com pintura no meio-fio em trechos da via bastante movimentada devido ao funcionamento do Supermercado Vital e da Escola Municipal Vereador Manoel Soares de Melo.

A partir de agora, está proibida a parada de veículos nas imediações da unidade de ensino da Prefeitura de Penedo, exceto para embarque e desembarque do transporte escolar no espaço sinalizado com tinta amarela no meio-fio.

Além de atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação para a referida escola, a SMTT Penedo ouviu apelos dos moradores, comerciantes e usuários do trânsito para delimitar local e horário para carga e descarga de mercadorias, informadas em duas placas.

Além da Rua Floriano Rosa, a SMTT também fez intervenções na Rua Dr. Luís Machado Lemos, uma das travessas próximas do supermercado, para atender melhor a população da Vila Matias, construindo um trânsito mais seguro naquela comunidade.