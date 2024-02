Stephen A. Smith atinge Zion Williamson com fortes críticas ao seu peso

Zion Williamson é um dos jogadores mais criticados da NBAEnquanto o Estrela do New Orleans Pelicans não conseguiu corresponder ao hype desde eles o convocaram em 2019já que ele era visto como ‘o Escolhido’ para elevar os Pelicanos para um candidato perene ao campeonato da NBA.

No entanto, Williamson ainda está tentando colocar sua carreira de volta nos trilhos após vários problemas dentro e fora da quadra nas últimas temporadas. Embora ele esteja registrando bons números ao longo do ano, seu peso e condicionamento físico permanecem questionados.

Stephen A. Smith, da ESPN, não hesitou em apontar isso para Zion no ‘Get Up’ mostrar antes de o jogo dos Pelicans contra o Miami Heato primeiro após o intervalo do All-Star, já que criticou fortemente seu compromisso de permanecer em forma para o New Orleans.

Zion Williamson, não se trata do jogo dele. É sobre quantos hambúrgueres ele está comendo. Se ele vai ficar em forma ou não, ou continuar comendo McDonald’s e ter chefs clamando para que ele vá aos seus restaurantes… É isso que ele tem que provar, que os chefs não o amam mais. Que ele está empenhado em jogar basquete e estar em forma. Stephen A. Smith

O contrato de Sião não está mais garantido

Zion Williamson sofreu uma lesão que o manteve afastado do jogo por um longo período. Nesse último contrato que assinou, estava estipulado que ele precisava disputar um determinado número de jogos oficiais na temporada para manter essa garantia durante os últimos três anos de seu contrato.

Existe uma maneira pela qual Zion pode recuperar essa garantia perdida: ele precisa atingir uma série de parâmetros específicos para recuperá-la. No entanto, Williamson também corre o risco de perder ainda mais dinheiro do que já tem se não passar nas verificações regulares de peso e gordura corporal.