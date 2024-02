Trevon Diggs revela sua escolha preferida para o novo Cowboys DC

EUna esteira de Dan Quinn partida para o Comandantes de Washingtono Dallas Cowboys precisam de um novo coordenador defensivo. No entanto, de acordo com o cornerback estrela Trevon Diggsa solução pode estar mais próxima do que eles imaginam, já que ele apoiou publicamente o atual técnico de defesa do time, Al Harris, para a cobiçada posição.

“Al Harris para DC,” Escavações declarou com confiança em X, sinalizando sua crença na capacidade de Harris de liderar o ataque defensivo para o Vaqueiros.

Al-Harris ostenta um mandato impressionante de quatro temporadas com o Vaqueiros, contribuindo significativamente para a ascensão do time como uma das melhores defesas da liga. Na temporada anterior, Dallas garantiu um impressionante quinto lugar tanto na defesa de pontuação quanto nas jardas permitidas por jogo. Uma prova do impacto de Harris, o Vaqueiros‘O secundário desempenhou um papel fundamental na transformação da defesa do time em uma unidade formidável, caindo consistentemente entre as 8 melhores defesas de passe nas últimas duas temporadas.

O sucesso de DallasAs costas defensivas vão além das proezas estatísticas. Em dois dos últimos três anos um defensor dos Cowboys liderou a liga em interceptações – Daron Bland em 2023 e Trevon Diggs em 2021. Isso destaca a proficiência e o desenvolvimento trazidos por Harris na promoção de talentos no ensino secundário.

A jornada de Harris como treinador está enraizada em uma ilustre carreira de jogador de 14 anos na NFL, durante a qual ele demonstrou notável durabilidade e habilidade como cornerback. Com 163 jogos consecutivos de 1998 a 2008 e duas seleções do Pro Bowl Harris transitou perfeitamente de jogador para mentor.

Al Harris é uma commodity em alta no mercado

Atualmente armado com 11 temporadas de experiência como treinador na NFL, Harris é um candidato digno para o papel de coordenador defensivo. Embora existam rumores que o ligam a uma possível mudança para Washington para se reunir com Quinn como coordenador defensivo dos Comandantes, a decisão, em última análise, depende do compromisso de Harris e de onde está seu coração.

Os sentimentos dentro do VaqueirosO vestiário sugere uma forte inclinação para Harris. Os jogadores respeitam o seu estilo de liderança e de treinador, o que faz dele uma escolha natural para ocupar o lugar deixado vago pelo Quinn. A perspectiva de continuidade e de uma transição sem descontinuidades é algo que Vaqueiros a organização e os fãs podem esperar se Harris aceitar o papel.

Enquanto o Vaqueiros Ao contemplar o próximo passo, uma coisa parece clara: com Al Harris na disputa, eles já podem ter o candidato ideal para liderar a defesa e manter o impressionante legado defensivo da equipe.