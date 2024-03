49ers dará as boas-vindas a Brock Purdy no clube multimilionário de quarterbacks em 2025

Brock Purdy está se preparando para um grande dia de pagamento em 2025, e São Francisco 49ers CEO Jed York Conversando com repórteres da Bay Area durante as reuniões anuais de proprietários da NFL em Orlando, Flórida, York, não conseguiu conter sua empolgação com a possibilidade de Purdy se tornar um dos jogadores mais bem pagos da liga.

“É um bom problema quando o seu quarterback é um dos caras mais bem pagos do seu time e da liga”, disse York, sublinhando a importância do potencial contrato futuro de Purdy.

Atualmente no terceiro ano de seu contrato de estreia Purdy está ganhando humildes $ 985.000 em 2024. Mas assim que estiver livre para negociar um novo contrato, York espera que ele busque um acordo que corresponda ao seu desempenho como o QB titular que levou os 49ers a jogos consecutivos do campeonato NFC e a um recente Aparência no Super Bowl.

“Brock vai pedir algo que ninguém jamais pediu antes”, previu York com segurança, reconhecendo a natureza inovadora das demandas contratuais esperadas de Purdy. Ele também observou o aumento dos salários no mercado de quarterbacks, com muitos jogadores faturando mais de US$ 40 milhões anualmente.

As negociações do contrato de Purdy devem remodelar o cenário financeiro dos 49ers

De acordo com OverTheCap.com, nove quarterbacks arrecadam mais de US$ 40 milhões por ano, com quatro ultrapassando a marca de US$ 50 milhões. Nomes como Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson e Jalen Hurts estão entre eles. Com Dak Prescott programado para ganhar US$ 29 milhões nesta temporada, Purdy parece destinado a se juntar aos maiores ganhadores da liga em 2025.

York entende as ramificações financeiras do potencial mega-acordo de Purdy. Embora o QB esteja atualmente em contrato de estreia, os 49ers conseguiram investir pesadamente em outras posições. No entanto, assim que Purdy garantir um contrato de muito dinheiro, a flexibilidade financeira da equipe poderá ser prejudicada, semelhante a quando Jimmy Garoppolo assinou seu contrato recorde em 2018.

“Quando contratamos Jimmy há vários anos, foi o maior negócio da história da NFL, por três minutos”, relembrou York. “Mas Jimmy estava em (US$ 27,5 milhões). Esse é o mercado e você tem que aceitar a realidade do mundo.”

York enfatizou a importância de compensar de forma justa os zagueiros, reconhecendo-os como a peça fundamental não apenas no futebol, mas em todos os esportes. Com o dia de pagamento de Purdy se aproximando, fica claro que os 49ers estão se preparando para uma mudança financeira que reflete seu valor para a equipe.