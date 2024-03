A afirmação de Cardi B sobre a busca selvagem do LAPD não pode ser rastreada por fontes policiais

cartão b contou uma história maluca sobre policiais do LAPD revistando-a por suspeita de tráfico de drogas – mas parece que ela estava apenas latindo… porque não há nenhum registro disso.

Fontes policiais disseram ao TMZ… seja lá o que Cardi estava reclamando na segunda-feira – ou seja, supostamente sendo detido por policiais e sendo revistado, etc. – não parece estar fundamentado na realidade… já que nossas fontes nos dizem que não há evidências de que isso tenha ocorrido.

Se você não viu… Cardi contou uma boa história na segunda-feira no IG Live do conforto de sua casa, e incluía alegações de que ela foi parada em seu carro em algum lugar de Los Angeles, onde ela disse que os policiais suspeitavam que ela tivesse armas e as drogas são ela. Ela então alegou que foi despida enquanto os policiais a revistavam minuciosamente. Como dissemos, para começar, parecia uma história complicada.