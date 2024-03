A confissão de Usher sobre morar na mansão de Diddy quando ele tinha 14 anos: foi muito selvagem

Usher revelou suas experiências enquanto residia no rapper Diddy‘s em Nova York aos 14 anos, mencionando exposição a atividades não convencionais. Esta revelação ressurgiu em meio a batidas de agentes da Segurança Interna nas propriedades de Diddy em Holmby Hills e Miami, como parte de uma investigação em andamento sobre tráfico sexual.

Ushercomentários de, feitos durante uma entrevista de 2016 em O show de Howard Sternesclareceu seu tempo com o música magnata, enfatizando que foi iniciativa do executivo da gravadora LA Reid familiarizá-lo com esse estilo de vida.

Sean Diddy Combs se gaba de ter passado 48 horas com o jovem Justin Bieber

“Tive a chance de ver algumas coisas”, disse Usher.

“Não sei se conseguiria me permitir e até mesmo entender o que estava vendo.

“Foi muito selvagem. Foi uma loucura. Havia coisas muito curiosas acontecendo e eu não necessariamente entendi.”

Na entrevista, Usher respondeu a perguntas sobre a atmosfera em Diddyresidência, afirmando que não era tão extremo quanto se dizia, mas ele testemunhou um comportamento não convencional.

Ele expressou hesitação em enviar seus próprios filhos para tal ambiente. Essa conversa ressurge junto com os comentários de Usher em 2004 à Rolling Stone sobre Diddy apresentando-o a novas experiências, incluindo aspectos relacionados ao sexo.

“Sexo está em alta na indústria, cara”, observou ele.

“Sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo isso, ou várias pessoas em uma sala fazendo uma orgia. Você nunca sabia o que iria acontecer.”

Alegações de tráfico sexual

Enquanto isso, Diddy se vê envolvido em acusações de tráfico sexual e ações judiciais de agressão sexual. Após as batidas, ele foi localizado em um aeroporto de Miami, mas não foi detido.

Embora as buscas fizessem parte de uma investigação em curso envolvendo a Segurança Interna e outras agências de aplicação da lei, as razões específicas para as rusgas permanecem desconhecidas.

Enquanto agentes armados vasculhavam DiddyNas propriedades de David, incluindo sua mansão em Holmby Hills, quantidades significativas de evidências foram apreendidas.