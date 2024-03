A voz de Bianca Censori finalmente ouvida na reunião zoom… soa exatamente como esperado

BA verdadeira voz de Ianca Censori finalmente foi ouvida, surpreendendo os fãs que não estavam acostumados a ouvi-la falar. No entanto, um vídeo antigo apareceu recentemente, mostrando Bianca falando no CFS Summit em 2022, onde representou Yeezy. Parece exatamente o esperado, mas alguns fãs ficam surpresos.

Como esposa de Kanye West, ela permaneceu em grande parte nos bastidores, sua voz raramente ouvida em público. No vídeo, Bianca apareceu com seu cabelo curto e penteado para trás, diferente de seus cabelos castanhos mais longos anteriores.

Sua maquiagem inclinou-se para o lado glamouroso, fazendo-a se destacar contra o fundo branco.

A voz da namorada de Kanye West surpreendeu muita gente

Um usuário do Reddit comentou: “É incrível que esta seja a primeira vez que ouço a voz dela. Já vi mais partes desse corpo do que algumas pessoas com quem dormi, mas foi a primeira vez que a ouvi falar??”

Durante o evento, Bianca se apresentou como designer arquitetônica de Melbourne, Austrália, atualmente residindo em Los Angeles e atuando como designer arquitetônica líder na Yeezy.

Os fãs ficaram surpresos com este primeiro vislumbre da personalidade de Bianca, com muitos expressando surpresa ao ouvir sua voz pela primeira vez.