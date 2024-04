LeBron James tem um acesso de raiva como uma criança contra Darvin Ham e a equipe técnica do Lakers

Tele Los Angeles Lakers obteve uma vitória crucial na noite de sábado, derrotando o Nuggets de Denver e estendendo a temporada por pelo menos mais um jogo. Apesar da grande vitória, a disfunção entre o jogador e o técnico do Lakers Presunto Darwin e sua equipe mais uma vez mostrou sua cara feia.

Perto do final do jogo, Lebron James explodiu de raiva de seus treinadores. Ele bateu os pés no chão e gritou com eles enquanto Jamal Murray marcou para o Nuggets.

LeBron James chateado com Darvin Ham por não desafiar uma decisão importante

A razão para a reação visceral de James veio de uma peça anterior. Uma chamada fora dos limites foi favorável a Denver, embora parecia claro que a bola deveria ter sido de Los Angeles. Ham e sua equipe decidiram não desafiaro que desencadeou a birra de James.

Sabemos que os jogadores não respeitam totalmente Ham e não acreditam que ele saiba o que está fazendo, e esta é mais uma evidência para apoiar esses rumores.

O Lakers acabou vencendo apesar do erro dos treinadores, mas está claro que é preciso grandes mudanças na entressafra.