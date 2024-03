Alcaraz, frustrado depois de perder para Dimitrov: Ele me fez sentir como se tivesse 13 anos…

“Me sinto frustrada, ele me fez sentir como se eu tivesse 13 anos, foi uma loucura”. Essas palavras de Carlos Alcaraz depois de sua partida contra Dimitrov resumir perfeitamente como o tenista espanhol se sentiu após perder por 6-2 e 6-4 em 92 minutos de jogo.

O jogador de Múrcia explicou que não sabia como reagir ao jogo do adversário: “Estava a falar com a minha equipa e não sabia o que fazer, não conhecia o seu ponto fraco, não sabia de nada. Estou frustrado, mas no nível do tênis saí feliz da quadra”.

Uma invasão de abelhas suspende a partida de tênis entre Alcaraz e Alexander ZverevTwitter

Apesar do fato que AlcarazA partida não foi ruim, a excelência do adversário que tinha pela frente tornou a vitória impossível.

“Acho que ele jogou um tênis fantástico, quase perfeito. Não consegui encontrar uma maneira de incomodá-lo, foi uma grande partida”, frisou.

Além disso, o número dois do mundo já está fazendo o dever de casa e garante que “na próxima vez que jogar com ele tentarei fazer muitas coisas diferentes, mas se ele estiver neste nível será difícil enfrentá-lo”.