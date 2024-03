Alexander Shabliy ‘não tem certeza’ da luta com Usman Nurmagomedov acontecendo, ainda aguardando contrato e termos do PFL

Alexander Shabliy já começou seu camp de treinamento para se preparar para o confronto no dia 17 de maio com o campeão dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov, mas ele tem preocupações crescentes sobre se a luta vai realmente acontecer ou não.

Apesar do anúncio de destaque da promoção, Shabliy diz que ainda não recebeu um acordo de luta, muito menos qualquer conversa com os novos donos do Bellator no PFL sobre os possíveis termos do confronto. Além do título, Shabliy também vê sua luta com Nurmagomedov como a final de fato do Grande Prêmio dos leves do Bellator, que nunca foi concluída antes de a empresa ser vendida para a PFL, pouco antes do final de 2023.

O vencedor desse torneio não deveria apenas ser coroado campeão do Grande Prêmio dos leves do Bellator, mas também havia um prêmio de US$ 1 milhão em disputa.

“Tenho treinado camp em minha cidade natal e agora estou voando para meu acampamento principal”, disse Shabliy ao MMA Fighting por meio de um tradutor. “Vamos trabalhar muito. O único problema agora é que não tenho certeza se a luta realmente vai acontecer. Porque a luta foi anunciada, está no oficial [homepage] do Bellator, mas ainda não me enviaram o contrato.

“Espero que esteja acontecendo, mas até agora ainda não foi finalizado.”

Atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas, incluindo uma vitória sobre o ex-campeão dos leves do Bellator, Patricky Pitbull, em sua última luta, Shabliy estava muito animado com a oportunidade de encerrar o torneio com a chance de se tornar campeão do Bellator e ganhar um dinheiro que mudará sua vida. .

Ele afirma que há silêncio no rádio do PFL desde que foi feito o anúncio de sua luta, o que só o deixa confuso sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores.

“É claro que é decepcionante porque a luta foi anunciada, mas o contrato não está lá”, disse Shabliy. “Não sei se eles vão cumprir todas as condições. Deveria ser o Grande Prêmio, deveria ser um bom prêmio em dinheiro. Espero que a liga esteja cumprindo o resultado prometido do Grande Prêmio.

“Neste momento, fiz a entrevista na semana passada e ainda não obtivemos resposta. Não recebemos o contrato finalizado. Até meu empresário está em contato com Mike Kogan e ainda há algumas perguntas que eles não nos respondem no ar. Então, sim, estou desapontado com isso.”

Shabliy afirmou anteriormente que queria que a PFL honrasse os termos do Grande Prêmio dos leves do Bellator, o que significava pagar o prêmio de US$ 1 milhão ao eventual vencedor. Ele esperava que dizer isso publicamente iria arrancar uma resposta da promoção, mas diz que ainda não ouviu nada.

Faltando menos de dois meses para a luta, Shabliy ainda agirá de boa fé, preparando-se para um confronto com Nurmagomedov, mas espera que o PFL entre em contato o mais rápido possível.

“Eu esperava que alguém entrasse em contato depois disso [interview], mas até agora não tive notícias de ninguém”, disse Shabliy. “Ainda estou muito incerto. Não sei como o PFL está tentando e anunciando que pode querer se inscrever [Conor] McGregor ou Jon Jones, mas eles ainda não estão cumprindo as obrigações das pessoas atuais que têm em seu plantel. Espero que eles realmente cuidem disso.”

“É claro que me distraio com toda a situação porque não sei o que vai acontecer a seguir. Sim, é uma grande luta. Estou ansioso para lutar contra Usman Nurmagomedov. Tem sido uma grande luta e todo o Grande Prémio tem corrido muito bem para mim. Mas neste momento há muita incerteza, até mesmo o que vai acontecer depois dessa luta.”

Quando a PFL comprou o Bellator, grande parte da mesma equipe envolvida na promoção foi trazida para manter a estabilidade sob a nova estrutura de propriedade.

Infelizmente, Shabliy não sentiu o mesmo nível de confiança com a nova liderança como sentiu com os proprietários anteriores do Bellator.

“No Bellator, estava indo muito bem”, disse Shabliy. “Quando estávamos conversando com Mike Kogan, quando você se sentava e apertava a mão, você sabia o resultado. Se Mike dissesse alguma coisa, ele seguiria em frente. Agora com o PFL a gente não sabe se nossas garantias vão ser dadas.

“Depois da luta, digamos que terminamos a luta, agora [I’m] Campeão do Bellator – é uma grande história no Bellator, mas o que vai acontecer agora? A pessoa vai ganhar o cinturão e depois vamos lutar contra o campeão do PFL? O que vem a seguir para nós? Ainda não está claro. Então espero que eles nos forneçam respostas.”

Shabliy não planeja desacelerar porque mantém a confiança de que o PFL acabará cumprindo as promessas feitas pelo regime anterior do Bellator.

Ele prefere apenas manter o foco nos treinos e se preparar para se tornar campeão dos leves do Bellator, mas não pode ignorar a realidade da situação onde ainda há muitas incógnitas pela frente.

“Meu objetivo é ser campeão e também ganhar aquele milhão de dólares com o cinturão”, disse Shabliy. “Porque, novamente, meu entendimento é que se uma liga comprar outra liga, eles também terão que cumprir todas as obrigações que adquiriram com aquela liga. Então, espero que eles sigam em frente e consertem as coisas para nós com essa luta.