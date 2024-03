Árbitro e juízes designados para a luta principal e co-luta do UFC 300

Os árbitros e juízes da luta principal e co-principal do UFC 300 foram agora designados pela Comissão Atlética do Estado de Nevada.

As atribuições foram entregues durante uma reunião mensal na terça-feira com o diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, Jeff Mullen, fazendo as recomendações para cada luta.

Na luta principal, Alex Pereira defenderá o título dos meio-pesados ​​contra o ex-campeão Jamahal Hill, que retornará à ação após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles que o obrigou a entregar o cinturão após uma vitória desigual sobre Glover Teixeira em janeiro de 2023 .

O árbitro Herb Dean será o terceiro homem no octógono a supervisionar a luta entre Pereira e Hill.

Os juízes designados para trabalhar a luta são Derek Cleary, Sal D’Amato e Ron McCarthy.

A co-luta principal terá Zhang Weili defendendo o título do peso palha contra Yan Xiaonan, na primeira luta pelo título entre dois lutadores chineses no UFC.

O árbitro responsável pela luta será Jason Herzog.

Os juízes que pontuarão a luta serão Mike Bell, Ben Cartlidge e Chris Lee.

Essas foram as únicas duas lutas a serem designadas durante a audiência da Comissão Atlética de Nevada com os árbitros e juízes sendo designados pouco antes do UFC 300, em abril.