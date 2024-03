Bhad Bhabie comemora 21º aniversário com jantar de US$ 6 mil no Nobu Malibu

A rapper – cujo nome verdadeiro é Danielle Bregoli – não se conteve no Snapchat, compartilhando sua extravagância de aniversário no Nobu Malibu na noite de terça-feira e certificando-se de flexibilizar a conta para que todos pudessem ver, totalizando colossais US$ 6.477.

Resumindo, Bhabie e sua equipe gastaram US$ 3.386 em alimentos, incluindo ostras, lagosta e todos os frutos do mar básicos que Nobu tem a oferecer.

Agora que ela tem 21 anos, ela e sua equipe também gastaram US$ 2.415 em bebidas alcoólicas para manter a festa, com US$ 88 extras investidos em bebidas adicionais. Com os impostos contabilizados, a conta quase atingiu a marca de US$ 6,5 mil!