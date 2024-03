Brady, Rodgers, Roethlisberger, Jacksone Riossegundo Caleb Williams, cada um deles possui uma ou mais características para construir o final Quarterback da NFL. No entanto, a perspectiva número um no Rascunho de 2024 parece ter esquecido o QB de maior sucesso da última década: Patrick Mahomes.

Num rápido exercício de imaginação para NFL na CBS em meio ao Combinação de Escotismo da NFL, Willians nomeou, de cabeça, os zagueiros com as características necessárias para construir os melhores na posição. De acordo com Willians, Tom Brady tem três dos sete aspectos exigidos: tamanho, personalidade e QI de futebol.

Não existe dúvida que Brady é um dos zagueiros mais completos da história e tem sete Super Bowl anéis para provar isso. Com 1,93 m (6’4″) e 102 kg (225 lb), Brady tinha uma presença intimidante atrás do centro.

Dele inteligência na leitura das defesas e na escolha da melhor jogada ou alvo para cada ocasião deixou-o com um recorde de 251-82 na temporada regular e 35-13 nos playoffs. Sua personalidade e carisma permanecem indiscutíveis, na medida em que a renda proveniente de seus patrocínios permanece estratosférica dois anos após sua aposentadoria.

Caleb escolheu o melhor do século 21

Para construir seu melhor quarterback, Willians pegou traços de vários dos melhores das últimas duas décadas. Aaron Rodgers braço é uma escolha lógica, considerando que ele só precisava 3.652 tenta alcançar 30.000 jardas, 144 jogos para conectar 300 passes para touchdown e 193 jogos para chegar a 400. Todos eles são atuais NFL registros.

Ben Roethlisberger força também é uma ótima escolha. Sua força de 1,95m (6’5″) e 109kg (241lbs), combinada com Brady’s tamanho ideal, seria uma força imparável. Neste mash-up ideal, Filipe Rios a resistência seria o complemento perfeito.

Após um momento de hesitação, Williams escolheu Lamar Jackson velocidade acima Michael Vick. Embora este último detenha o NFL recordes de maior número de jardas corridas por um quarterback (6.109) e melhor média de jardas por corrida (7), Jackson está a caminho de quebrar ambos com 5.258 jardas corridas e uma média de 6 por corrida com apenas seis anos de carreira.

E o que aconteceu com Patrick Mahomes?

Enquanto Willians pode ter feito um esforço consciente para nomear apenas zagueiros aposentados, fãs em Xantigo Twitter, não pôde deixar de notar que ele deixou de fora o Chefes de Kansas City quarterback.

Mahomes’ A ausência foi notável não apenas por suas estatísticas, mas porque ele é o quarterback de maior sucesso dos últimos dez anos, com três Super Bowl títulos. Além disso, sua presença na mídia e seu carisma fazem dele um rosto difícil de esquecer, e sua influência nas redes sociais é inegável.

Apesar disso, Willians parece ter escolhido os heróis da sua juventude, na medida em que Jackson foi o único ativo dos cinco que escolheu e que, numa difícil decisão entre ele e o também aposentado Vick.

Apenas Willians ele mesmo pode esclarecer suas razões, mas sejam elas quais forem, ele logo enfrentará Mahomese talvez então ele mude de ideia.