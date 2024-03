Chefes de Kansas City a estrela defensiva Chris Jones, recém assinando uma lucrativa extensão de contrato, já está voltando sua atenção para melhorar o experiência de jogo no Estádio Ponta de Flecha.

Chris Jones quer que Chiefs contratem novo DJ de estádio

Em uma postagem recente em XJones expressou insatisfação com a seleção musical atual tocada nos alto-falantes durante o aquecimento pré-jogo, pedindo uma mudança na lista de reprodução.

Nas redes sociais, Jones não mediu palavras, pedindo à equipe que “encontre novas músicas para tocar no dia do jogo” e criticando abertamente o desempenho da equipe DJ.

Este apelo por mudança gerou especulações entre torcedores e analistas do Chiefs, com muitos se perguntando se o time atenderá Jones’ sugestão antes da próxima temporada.

Os holofotes se voltaram para Jasão Caídoo dia do jogo atual DJ para o Chefesque está no comando desde 2018.

Falen, que anteriormente supervisionava as festividades da equipe, agora enfrenta o desafio de reavaliar suas escolhas de playlist em resposta a Jones’ crítica.

Com o Chefes visando uma tripla histórica, a pressão recai sobre caindo para melhorar a atmosfera do dia do jogo e garantir uma experiência inesquecível para os fãs.

Chris Jones espera encerrar sua carreira em Kansas City

Jones’ A franqueza em relação à música do jogo vem logo após sua monumental extensão de contrato com o Chefessolidificando sua posição como um dos jogadores defensivos mais bem pagos da liga.

Refletindo sobre seu compromisso com a equipe, Jones enfatizou seu desejo de permanecer com o Chefes ao longo de sua carreira, expressando gratidão à organização por seu apoio inabalável.

“Nunca planejei jogar por outra organização – melhor ainda, terminar o ano com outra organização depois de vencer o Super Bowl. claro que me aposentarei como chefe”, Jones disse.

A resolução de Jones’ saga de contratos traz uma sensação de estabilidade e otimismo para Cidade de Kansascom jogador e equipe totalmente alinhados em seus objetivos para o futuro.

Enquanto o Chefes prepare-se para mais uma temporada, Jones’ O apelo por uma experiência de jogo renovada serve como um lembrete da busca contínua pela excelência dentro e fora do campo.