Clark Hunt revela que nunca prometeu aos jogadores reformar o vestiário em meio à reação das instalações

Dapesar do recente sucesso do Kansas City Chiefs em campo, o proprietário Clark Hunt enfrentou críticas pelas instalações desatualizadas do time, especialmente o vestiárioconforme destacado em recente NFLPA relatório. Caçarno entanto, refutou alegações de quaisquer promessas quebradas em relação a reformas.

Instalações do Chiefs classificadas como as segundas piores da NFL

Seguindo consecutivo Super Bowl vitórias e um total de três campeonatos desde que Patrick Mahomes se juntou ao time, o Chefes O centro de treinamento continua sendo um dos mais antiquados da NFL.

O NFLPA segundo boletim anual da equipe classificou o Chefes perto da parte inferior, citando suas instalações abaixo da média e cuidados inadequados com os jogadores.

Caçar foi até eleito o pior proprietário da liga, uma prova do descontentamento dos jogadores em relação ao estado das instalações.

Um ponto significativo de discórdia destacado no relatório foi a expectativa dos jogadores de um vestiário reformado, uma promessa que eles acreditavam ter sido feita, mas supostamente não cumprida.

Hunt abordou essas preocupações com O Atléticoafirmando, “Falei com alguns de nossos jogadores veteranos sobre isso e eles me confirmaram que foi uma falha de comunicação. Certamente, eu pessoalmente nunca disse nada a eles sobre uma reforma no vestiário. Foi um mal-entendido.”

Os planos futuros para as instalações do Chiefs estão em jogo

Caçar reconhece a necessidade de atualizações e compromissos para resolver o problema preocupações dos jogadoresprometendo envolvê-los em futuras decisões relativas às instalações da equipe.

“Estamos fazendo alguns investimentos bastante significativos nas instalações de treinamento este ano e continuaremos fazendo isso”,Caçar disse.

“Nós superamos esse edifício de várias maneiras.”

Apesar da negação de uma promessa específica relativa ao vestiário, Caçar enfatiza investimentos contínuos no centro de treinamento, com planos para um novo refeitório e outras melhorias que deverão ser concluídas até o início Setembro.

Com uma votação importante iminente sobre a extensão do imposto sobre vendas de três oitavos por cento, os planos de Hunt para as futuras instalações da equipe podem depender do resultado.

Se a votação for aprovada, o foco mudará para a renovação Estádio Ponta de Flechacom possíveis melhorias nas instalações de treinamento a seguir.

Contudo, se a votação falhar, opções alternativas, incluindo uma potencial mudança para KansasTalvez seja considerado.

Como os Chiefs almejam uma turfa tripla sem precedentes no Super Bowl, será crucial alinhar a visão do proprietário com os desejos dos jogadores em relação às atualizações das instalações.

Seja modernizando Estádio Ponta de Flecha ou reformando o centro de treinamento, Caçada a capacidade de priorizar as necessidades da equipe desempenhará um papel fundamental no seu sucesso contínuo dentro e fora do campo