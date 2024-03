Clemson surpreende o Arizona – por que os Wildcats sofreram outra queda em março?

Amais uma temporada de sonho de campeonato para o Universidade do Arizona terminou mais cedo do que muitos dos Gatos selvagens‘ fiel esperado. Embora Arizona chegou ao segundo fim de semana do Torneio da NCAA esta estação, Tommy Lloyda equipe não conseguiu superar o tiro frio em um Derrota perturbadora por 77-72 para o Tigres Clemson na noite de quinta-feira.

O Arizona, segundo colocado na região Oeste, foi eliminado do torneio após arremessar apenas 37 por cento de campo contra o sexto colocado Tigresque liderou por até 13 pessoas em determinado momento e continuará dançando até a final regional pela primeira vez neste século.

Caitlin Clark inspirou Jack Gohlke, a maior estrela do March Madness masculino

Arizona desmorona

Arizona venceu a final Pac-12 título nesta temporada, entrando no torneio com um recorde de 25-8 graças a uma tentadora combinação de tamanho (centro sênior Oumar Ballo) e toque de pontuação (guarda sênior Calebe Amor). Mas os jogadores experientes do Arizona não conseguiram evitar mais uma decepção em março Arena Crypto.com em Os anjos.

Treinador principal Tommy Lloyd alcançou um recorde de 88-20 em três temporadas em Tucsonmas o Arizona não atingiu um Últimos quatro apesar de Lloydsucesso na reconstrução do programa. Arizona chegou à final regional pela última vez em 2015e os Wildcats não competem em uma Final Four desde 2001 – mesmo com nove campeonatos de conferências para exibir nos últimos 23 anos.

Enquanto Dança teve uma noite forte, marcando 15 pontos e 15 rebotes, Amor lutou em seu último jogo da NCAA. O Carolina do Norte transfer acertou 5-18 em campo e errou todas as nove cestas de três pontos. O Arizona como equipe errou 17 de seus 25 arremessos de três pontos.

Clemson continua dançando

Clemson não é conhecido como uma potência do basquete, mas os Tigres certamente farão esse papel neste mês de março.

Caçador de perseguiçãoos 18 pontos, a melhor marca do jogo, garantiram que Clemson alcançaria o Elite Oito pela primeira vez desde 1980, e os Tigers se mantiveram firmes enquanto os Wildcats montavam um rali no segundo tempo que empatou o jogo em 43 cada. Tiro de Clemson 49 por cento do campo e acertou oito cestas de três pontos contra cinco do Arizona enquanto jogava uma defesa difícil contra um time que prosperava quando jogava com ritmo.

Os Tigres enfrentarão o vencedor de Alabama – Carolina do Norte no sábado por uma vaga no Últimos quatro em Fénix.