Com as novas regras iniciais da NFL em mente, Steelers contrata o melhor retornador de chute da história da liga

Kos ickoffs serão muito diferentes em 2024. O NFL tem adotou um formato inicial que se tornou popular pelo XFL nos últimos anos.

Esperançosamente, a regra limitará as lesões durante os retornos, ao mesmo tempo que incentivará as equipes de chute a não chutarem os touchbacks e as equipes receptoras a tentarem grandes retornos.

Pittsburgh Steelers contrata Cordarrelle Patterson

Com ênfase no jogo de chute, as equipes precisam levar mais a sério a posição do retornador de chute. O Pittsburgh Steelers estão fazendo exatamente isso, pois assinaram Cordarrelle Patterson na terça-feira.

Patterson é um dos melhores retornadores de chute a NFL já viu. Dele nove touchdowns de retorno de chute na carreira são os maiores da história da liga. Dele 29,3 jardas por retorno de chute são os terceiros melhores da história da NFL.

Nas últimas duas temporadas, porém, Patterson devolveu apenas 16 chutes. Isso mudará totalmente com a nova regra inicial, que pode dar aos Steelers uma vantagem em times especiais.

Patterson também contribuirá como running back e apanhador de passes, ao se reunir com seu antigo Falcões de Atlanta treinador principal, Artur Smith. Smith é agora o OC em Pittsburgh.