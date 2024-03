Daphne Joy, mãe do filho de 50 Cent, apontada como trabalhadora do sexo em processo contra Diddy

TA saga jurídica em torno do magnata do rap Sean “Diddy” Combs deu uma nova reviravolta, com o ex-parceiro de 50 Cent, Dafne Alegriaagora enredado na polêmica.

Vídeos de Diddy e Jay-Z saindo juntos ressurgem online em meio a um caso de agressão sexual

Daphne Joy supostamente recebeu uma bolsa mensal de Diddy

As alegações surgiram como Alegria foi nomeado em Rodney “Lil Rod” Jones’ Processo de US$ 30 milhões contra Combs, implicando-a em uma suposta rede de tráfico sexual.

De acordo com documentos judiciais obtidos por Página seis, Alegriaconhecida por sua presença na plataforma baseada em assinatura Apenas fãsé acusada de ser uma das várias mulheres que receberam um bolsa mensal pelo seu envolvimento nas alegadas atividades ilícitas orquestradas por Pentes.

A ação, movida por Jonesesclarece Pentes alegada ostentação de compensar financeiramente as mulheres pelos seus serviços, com Alegria supostamente entre aqueles que recebem pagamentos.

Alegriade 37 anos, optou por permanecer calado sobre o assunto, recusando-se a abordar publicamente as acusações e não fazendo comentários aos meios de comunicação.

O relacionamento de Joy e 50 durou um ano

da alegria ligação a 50 centavos decorre de um relacionamento anterior em 2011. O casal compartilha um filho chamado Sire, nascido em setembro de 2012.

Embora Joy tenha permanecido calado, 50 Cent não reagiu publicamente aos últimos desenvolvimentos.

Este processo contra Pentes é apenas uma de uma série de batalhas legais que ele enfrentou nos últimos tempos.

Jones’ as acusações seguem alegações semelhantes de agressão sexual e má conduta contra o magnata da música.

Apesar das negações veementes de Pentes e sua equipe jurídica, as acusações continuam a se acumular, criando uma nuvem de controvérsia em torno da figura icônica da indústria musical.

50 centavos revelou planos para um documentário sobre Pentes em meio à turbulência jurídica em curso.

O rapper, conhecido por sua natureza franca, recorreu às redes sociais para compartilhar atualizações sobre o próximo projeto, sugerindo seu potencial para virar manchete.

Enquanto isso, da alegria a vida pessoal também foi objeto de escrutínio público, com relatos de seu recente rompimento com o cantor Jason Derulo emergindo.

As complicações românticas da modelo acrescentam outra camada ao drama que se desenrola, deixando fãs e espectadores intrigados com as narrativas que se cruzam na indústria do entretenimento.