derruba as aspirações políticas de Aaron Rodgers. Quem ele escolheu como candidato a vice-presidente?

Aaron Rodgers a carreira política terminou antes mesmo de começar. Apenas algumas semanas depois da independência Robert F. Kennedy Jr. nomeou-o como um de seus possíveis companheiros de chapa, o Candidato presidencial dos EUA riscou o nome dele da lista.

No último dia 12 de março, Kennedy Jr. publicou uma lista daqueles a quem considerou oferecer o cargo de candidato a vice-presidente. Entre esses nomes se destacou Rodgers e ex-lutador que virou político Jessé Ventura.

RFK Jr. também nomeou quatro políticos de carreira para se juntarem a ele nas próximas eleições: Representante. Tulsi Gabbard, senador. Rand Paul, Andrew Yange Nicole Shannahan.

No fim, Kennedy resolvido Shannahan como seu companheiro de chapa. O advogado e filantropo de 38 anos inclina-se mais para os valores e propostas do Partido Democráticoao qual ela pertencia há alguns anos, como Kennedy.

E quanto a Aaron Rodgers?

No momento, Kennedy explicou que havia pensado Rodgers por causa de sua “poder estelar e zelo independente.” No passado, o Jatos de Nova York o quarterback mostrou que suas tendências políticas e sociais estão longe do comum e, na maioria das vezes, seus comentários são polarizadores.

Embora a notícia tenha se tornado viral nas redes sociais e em diversos meios de comunicação especializados em Nova Iorque deu-lhe ampla cobertura, Rodgers nunca comentei sobre isso.

O chamador do sinal dos Jets pode nem estar ciente de Kennedy anúncio inicial já que ele estava em viagem à Costa Rica organizada por Eis retirosempresa especializada no consumo terapêutico de ayahuasca.

As opiniões controversas de Rodgers

Entre os ex- Green Bay Packers O comentário mais memorável do quarterback é sua afirmação de que o Sandy Hook Elementar o tiroteio foi “um trabalho interno do governo.”

No entanto, ele também tem sido contra a vacinação, especialmente contra COVID 19. Isso sem contar o seu apoio ao consumo da ayahuasca e à legalização das drogas psicoativas.