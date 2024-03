Ex-campeão do UFC Luke Rockhold e treinador de Tyron Woodley Reality series no estilo Ultimate Fighter para Hardcore FC

Os ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Tyron Woodley passarão as próximas seis semanas treinando um grupo de lutadores promissores em um Ultimate Fighter-tipo reality show para a promoção iniciante Hardcore FC.

Funcionários da promoção postaram sobre as atribuições de treinador de Rockhold e Woodley, e várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção também confirmaram ao MMA Fighting o envolvimento dos lutadores no próximo reality show. A série se chama HFC Fight Show reality e filmes nos Emirados Árabes Unidos nas próximas seis semanas.

Não se sabe muito mais sobre a série, exceto Rockhold e Woodley atuando como treinadores. Apesar de Rockhold e Woodley terem passado anos no UFC nenhum dos dois treinou anteriormente uma temporada de O ultimo lutador.

Agora, eles terão a chance como parte do novo reality show Hardcore, uma promoção originalmente baseada na Rússia.

Neste momento, espera-se que Rockhold e Woodley sirvam apenas como treinadores, e não há planos para eles lutarem entre si, o que é diferente do típico Lutador final formato usado pelo UFC.

Após uma breve aposentadoria, Rockhold anunciou planos de lutar novamente após garantir sua dispensa do UFC. Ele travou uma luta solitária contra Mike Perry em 2023, mas depois de sofrer vários dentes quebrados, ele finalmente decidiu que seria sua única aparição no BKFC.

Quanto a Woodley, o ex-campeão meio-médio do UFC competiu mais recentemente em 2021, quando sofreu uma derrota por nocaute para Jake Paul em uma revanche após a primeira luta terminar em decisão dividida. Ele provocou um possível retorno ao boxe depois de convocar o influenciador social KSI para uma luta, mas nada se materializou.

Agora Woodley coloca seu chapéu de treinador para dividir o palco com Rockhold no novo reality show do Hardcore FC.