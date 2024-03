Grandes colapsos de pontes nos EUA causados ​​por navios e barcaças

A navio porta-contêineres bateu em um ponte principal em Baltimore na manhã de terça-feira, fazendo com que afundasse no rio.

De 1960 a 2015, ocorreram 35 grandes colapsos de pontes em todo o mundo devido a colisões de navios ou barcaças, com um total de 342 pessoas mortas, de acordo com um relatório de 2018 da Global Waterborne Transport Infrastructure Partnership. Dezoito dessas colisões ocorreu nos Estados Unidos.

Uma lista de desastres notáveis ​​envolvendo navios ou barcaças colidindo com pontes nos EUA:

PONTE DE BALSA DE POPP

20 de março de 2009: Um navio empurrando oito barcaças colidiu com a Popp’s Ferry Bridge em Biloxi, Mississippi, causando a destruição de uma seção de 150 pés da ponte. desabar na baía.

CAUSA DA RAINHA ISABELA: 8 MORTOS

15 de setembro de 2001: Um rebocador e uma barcaça colidiram com a Queen Isabella Causeway em Port Isabel, Texas, fazendo com que uma seção intermediária da ponte caísse 25 metros na baía. Oito pessoas morreram depois que motoristas mergulharam no buraco.

PONTE EADS: 50 FERIDOS

14 de abril de 1998: O rebocador de Anne Holly viajando pelo porto de St. Louis atingiu o vão central da ponte Eads. Oito barcaças se separaram. Três deles atingiram um barco de jogos de azar permanentemente atracado sob a ponte. Cinquenta pessoas sofreram ferimentos leves.

BIG BAYOU NÃO PODE: 47 MORTOS

22 de setembro de 1993: Barcaças empurradas por um rebocador em meio a uma névoa densa atingiram e desalojaram a ponte ferroviária Big Bayou Canot perto de Mobile, Alabama. Minutos depois um trem da Amtrak com 220 pessoas a bordo chegou à ponte deslocada e descarrilou matando 47 pessoas e ferindo 103.

PONTE SEEBER: 1 MORTO

28 de maio de 1993: O rebocador Chris, empurrando a barcaça vazia DM3021, atingiu um nível de apoio da ponte Judge William Seeber em Nova Orleans. Dois vãos e as duas colunas inclinadas desabaram sobre a barcaça. Dois carros que transportavam três pessoas caíram junto com o convés da ponte de quatro pistas em um canal. Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas.

PONTE SKYWAY DO SOL: 35 MORTOS

9 de maio de 1980: O cargueiro Summit Venture, de 609 pés, estava navegando pelo estreito e sinuoso canal de navegação de Tampa Bay, na Flórida, quando de repente, tempestade cegante desligou o radar do navio. O navio se soltou de um suporte da ponte Sunshine Skyway, derrubando uma seção de concreto de 1.400 pés durante a hora do rush matinal. Sete veículos, incluindo um ônibus com 26 pessoas a bordo, caíram na água a 50 metros de altura. Trinta e cinco pessoas foram mortas.