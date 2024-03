Justin Thomas ajudou Michael Jordan a derrotar um adversário de golfe da NBA quando era adolescente

Michael Jordan tem dois grandes amores em sua vida: basquete e golfe. O basquete o ajudou a criar um legado eterno, enquanto o golfe era um desafio que ele queria vencer competitivamente e mentalmente.

Há um terceiro amor que Jordan não admite publicamente, mas o búfalos de Chicago lenda tem sido uma grande jogador ao longo de sua vida. Portanto, não é surpresa que ele combine o jogo com o golfe sempre que pode.

Tom Brady e Michael Jordan conversando mal em jogo de basquete nas BahamasInstagram

Michael Jordan ajudou Justin Thomas a pagar pelo primeiro carro

Enquanto aparecia no The Late Show with Stephen Colbert Tour PGA jogador de golfe Justin Thomas contou uma história engraçada sobre como ele ajudou Jordan ganhar algum dinheiro juntos.

Ele tinha um amigo com quem jogou na NBA, Junior Bridgeman, que era amigo do meu pai… [Jordan says] para mim, ‘Homenzinho, vá buscar seus tacos, você vai jogar os últimos sete buracos conosco’. Ele sabia que eu jogava golfe, não sabia que eu era decente e ninguém mais fazia ideia. eu não sabia a quantidade [we were playing for].

Thomas diz que ganhou “provavelmente três ou quatro mil“, que ele usou para ajudar a pagar seu primeiro carro. Thomas estava por perto 15 anos no momento.

Tomás afirma que afundou quatro passarinhos nos sete buracos que jogou. Qualquer um se sentiria pressionado nessa circunstância, mas há uma razão pela qual Thomas chegou onde está no cenário do golfe profissional.