EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, NBA Super estrela Lebron James recorreu às redes sociais para revelar um desenvolvimento significativo no campo do basquete universitário. James, conhecido por suas conexões profundas com o esporte, especialmente com Universidade de Duquesne, anunciou através de sua linha do tempo X que seu antigo companheiro de equipe do ensino médio, Dru Joyce III, assumirá o papel de treinador principal do programa de basquete masculino de Duquesne.

A nomeação de Joyce vem logo após a aposentadoria do ex-técnico Keith Dambrot, que treinou James e Joyce durante seus anos de formação no São Vicente-St. Mary. Joyce, que atuou como assistente na equipe de Dambrot, emergiu como o principal candidato para preencher o vazio deixado pela saída de seu mentor.

Com Lebron James ele mesmo dando a notícia, o anúncio causou ondas de choque na comunidade do basquete e gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais, com os usuários apelidando James de “LeSchefter” e “LeBreaking News”, destacando suas conexões e influência incomparáveis ​​no esporte.

Bronny se juntará a Duquesne vindo da USC?

Comentário polêmico de LeBron James no Instagram ao vivo com Diddy vem à tona

Além disso a revelação reacendeu as especulações em torno do futuro universitário do filho de LeBron James Bronny, em meio a rumores sobre a potencial mudança de cargo de seu atual treinador. Deve USC Na transição do técnico Andy Enfield para a SMU, muitos especulam que uma transferência para Bronny pode estar nos planos, com Duquesne emergindo como o principal candidato, dados os laços da família com a universidade.

À medida que Dru Joyce assume seu novo papel, ele herda a formidável tarefa de manter o padrão estabelecido por seu antecessor. Sob a orientação de Dambrot, Duquesne conquistou sua primeira vaga no torneio da NCAA desde 1977 na temporada passada, agitando ao garantir uma vitória contra a BYU na rodada de abertura. Agora, Joyce terá como objetivo aproveitar esse impulso e levar os Dukes de volta ao Big Dance na próxima temporada.