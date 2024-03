Lexie Brown, da WNBA, vem atrás de Ice Cube por sua oferta de US$ 5 milhões a Caitlin Clark

Faíscas de Los Angeles jogador Lexie Brown recentemente recorreu às redes sociais para expressar seu descontentamento com a oferta de Ice Cube de US$ 5 milhões à sensação do basquete universitário Caitlin Clark para jogar no Liga masculina Big3.

Caitlin Clark proclama que o torneio feminino da NCAA é mais emocionante do que o masculino

Oferta de captura de mídia de Ice Cube para Caitlin Clark

Cubo de gelofundador do Grande3 liga masculina de basquete, fez uma oferta atraente para Caitlin Clarkpropondo uma quantia considerável de US$ 5 milhões por sua participação em apenas 10 jogos.

Esta oferta, que potencialmente tornaria Clark um dos jogadores mais bem pagos por jogo da liga, gerou polêmica significativa na comunidade do basquete.

Brown, cujo salário na WNBA é insignificante em comparação com Cubos de gelo oferecer para Clarkexpressou seu ceticismo em relação à disparidade na remuneração entre jogadores masculinos e femininos.

Através de uma série de postagens Xela questionou a lógica por trás da priorização de ofertas individuais em vez do apoio coletivo às ligas de basquete feminino.

“então nenhuma outra jogadora de basquete feminino veio à mente nos últimos 7 anos?” “Em vez de, não sei, apoiar a liga feminina que já existe… vamos fazer isso… no meio do torneio da NCAA. Os homens são HILÁRIOS”, escreveu Marrom.

Enquanto Marrom comentários geraram debate, alguns argumentam que Cubos de gelo A oferta reflete seu desejo de gerar manchetes e aumentar o perfil da liga Big3.

Apesar disso, Marrom permanece firme em sua crença de que tais ações prejudicam o progresso do basquete feminino como um todo.

Clark continua a ser um tema quente de discussão no mundo do basquete

Como um experiente WNBA jogador, Lexie Brown traz uma riqueza de experiência para o tribunal.

Apesar de enfrentar desafios ao longo de sua carreira incluindo problemas de saúde Marrom continua dedicada ao seu ofício e valoriza o apoio que recebeu do Faíscas organização.

Marrom assinou recentemente uma extensão de contrato com a Faíscas depois de uma média de 12,4 pontos em 12 jogos disputados na temporada passada.

Ela já ganhou um WNBA campeonato com o Céu de Chicago em 2021.

No que diz respeito ao debate em curso sobre a crescente popularidade do basquetebol feminino e a “Efeito Caitlin Clark” discurso em torno Cubos de gelo A oferta a Caitlin Clark destaca questões mais amplas de igualdade e representação de gênero nos esportes profissionais.

À medida que a conversa evolui, continua a ser crucial reconhecer as contribuições anteriores das atletas femininas e lutar por oportunidades equitativas em todos os níveis de competição.