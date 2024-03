L’Jarius Sneed já tem o contrato que queria com os Titãs, para tristeza de Mahomes e Andy Reid. Quanto ele ganhará?

Tele partida de L’Jarius Sneed de Chefes de Kansas City para se juntar ao Titãs do Tennessee foi uma das grandes surpresas desta entressafra. Passada a surpresa inicial, os detalhes do contrato começaram a surgir e são ainda mais surpreendentes do que a notícia original.

Necessidade estava no final de seu contrato de estreia com o Chefes, no valor de US$ 3,9 milhões em quatro anos. Nos últimos meses o time marcou o cornerback como jogador da franquia e ofereceu-lhe um período de um ano US$ 19,8 milhões extensão até 2024.

No entanto, Necessidade estava determinado a conseguir um contrato mais lucrativo e de longo prazo, então decidiu ouvir ofertas de outras equipes, incluindo o Colts de Indianápolis e a Titãs. No fim, Tenessi venceu a guerra de licitações com um contrato massivo que atendeu a todos os desejos do jogador.

Novo contrato de Sneed

De acordo com Rede NFL interno Ian Rapoporto Titãs convencido Necessidade deixar o reinado Super Bowl campeão com quatro anos, US$ 76,4 milhões negócio.

Citando fontes próximas à negociação, Rapport disse Necessidade recebeu um US$ 20 milhões bônus de assinatura e US$ 55 milhões do contrato está garantido. O salário médio do jogador, segundo Observadorserá de US$ 19,1 milhões anualmente, e seu salário base para 2024 será de US$ 19,8 milhões.

O contrato com o Titãs feito Necessidade o sexto cornerback mais bem pago, e sua renda garantida é a quarta entre os jogadores em sua posição.

O que isso significa para os chefes

Depois de reforçar seu ataque contratando jogadores como o running back Tony Pollardreceptor Calvin Ridleye centro Lloyd Cushenberry, os Titãs assumiram a tarefa de fortalecer sua defesa. Antes Necessidadeeles assinaram com o cornerback Chidobe Awuzie de Cincinnati Bengals.

Além de perder um dos pilares da sua defesa profunda, o Chefes não sentiram muito impacto em seu teto salarial, pois Sneed’s O contrato era básico e já havia expirado.

Em troca do jogador, o Titãs só teve que negociar sua escolha de sétima rodada no Rascunho de 2024 e desistir da escolha da terceira rodada de 2025.