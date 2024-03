O promotor de R. Kelly alerta os advogados de P. Diddy que eles deveriam se preocupar com as acusações de tráfico sexual

Rmagnata do AP P. Diddy tem recebido muitas comparações com outro rapper desgraçado que atualmente cumpre pena de 31 anos de prisão em Chicago. R.Kelly é considerado um dos criminosos sexuais e traficantes sexuais mais temidos da indústria do hip-hop. As histórias sobre seus crimes vão deixar qualquer um arrepiado e as mulheres que se apresentaram para processá-lo são consideradas heroínas. Hoje, P. Diddy enfrenta acusações semelhantes de tráfico sexual, mas os crimes de que é acusado parecem ser muito piores. De influenciadores de fitness de tráfico sexual a suposta pedofilia. P. Diddy’s O caso continuará se desenrolando por muitos meses até descobrirmos a verdade.

O vídeo ressurgido das instruções de Diddy para as crianças colocarem as ‘calças para baixo’ do brinquedo levanta preocupação

O promotor de R. Kelly fala contra Diddy

Uma pessoa que é bem versada em casos como este é R.Kelly promotor Nadia Shihata, que apareceu recentemente em NewsNation para falar sobre as especificidades deste caso. Foi ela quem garantiu a sentença de 31 anos de prisão contra R. Kelly. De acordo com o que Shihata diz, a equipe jurídica de Diddy agora está protegida apenas pelos potenciais acordos de não divulgação que as supostas vítimas do rapper possam ter assinado. Na sua experiência, as pessoas que assinaram NDAs geralmente relutam em falar com autoridades ou investigadores sobre qualquer coisa relacionada ao caso. Ela disse: “Obviamente, tomar uma medida aberta e investigar a busca em duas casas significa que a investigação está bem encaminhada aqui”.

Ela continuou: “Eles claramente têm motivos prováveis ​​para acreditar que um crime federal foi cometido e que evidências desse crime ou de crimes múltiplos seriam encontradas nos dois locais que revistaram. Eu sou P Diddy, ou seus advogados, eu ficaria muito preocupado neste momento. Um NDA, que quando chega a hora, não vai superar uma intimação do grande júri ou um agente federal ou promotor fazendo perguntas, mas eu não diria que sim, que não têm efeito. Os NDAs podem deixar as pessoas muito relutantes e hesitantes em falar com as autoridades. Portanto, se for alguém que as autoridades ainda não conhecem, eles podem ter receio de, você sabe, entrar em contato com as autoridades para fornecer informações. E, portanto, eles ainda podem dissuadir as pessoas nesse sentido.”