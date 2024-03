O vencedor do Oscar, Christopher Nolan, e o CEO da Netflix, Ted Sarandos, serão homenageados pelo rei Carlos III

Frelembrar seu recente sucesso no Oscar com seu filme “Oppenheimer“, Cristóvão Nolan e a esposa dele, Emma Thomas, serão homenageados com o título de cavaleiro e dama, respectivamente, por suas contribuições à indústria cinematográfica. A homenagem foi aprovada pessoalmente pelo governo britânico Rei Carlos III.

Além disso, Ted Sarandoso codiretor executivo da Netflixtambém será reconhecido como um Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) por suas contribuições para as indústrias criativas. Esta honra é considerada um dos maiores elogios no Reino Unido

Nolan, que já havia recebido o CBE em 2019 por seus serviços cinematográficos, ganhou recentemente seu primeiro Oscar de melhor diretor por “Oppenheimer”, um filme que investiga a história do pai da primeira bomba atômica.

Thomas, sua esposa, produziu o filme, que recebeu impressionantes 13 indicações ao Oscar e garantiu sete vitórias no início deste mês. Notavelmente, Nolan recebeu oito indicações anteriores ao Oscar em várias categorias para filmes como “Memento” e “Dunquerque”.

O casal poderoso tem uma colaboração de longa data, tendo trabalhado junto em todos os principais filmes de Nolan, incluindo “Inception”, “Interestelar”, “O Cavaleiro das Trevas”, “Batman Begins” e “Tenet”. Eles também co-fundaram e gerenciam sua produtora, Syncopy.

Sarandos se tornará CBE

Enquanto isso, Sarandos esteve com Netflix desde 2000 e tem desempenhado um papel fundamental nas operações de conteúdo, dando luz verde a programas de sucesso como a série vencedora do Emmy “A coroa.” Sua nomeação como codiretor executivo em 2020 solidificou ainda mais sua influência dentro da empresa.

Em resposta ao reconhecimento, Sarandos expressou seu entusiasmo por fazer parte da comunidade criativa do Reino Unido, afirmando: “O brilho criativo, o artesanato de qualidade e as melhores instalações de produção do Reino Unido fazem dele um lugar extraordinário para investir. Não poderíamos estar Estou mais animado por fazer parte da comunidade criativa aqui e isso é uma verdadeira honra.”

Estas honras servem como testemunho das contribuições excepcionais de Nolan, Thomas e Sarandos para as indústrias cinematográfica e criativa, solidificando o seu impacto no cenário global.