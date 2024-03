Pedro Troglio ataca o Inter Miami: Podem competir com Messi, mas se ele não jogar é complicado

Inter Miami teve um início difícil na MLS Cup, mas a mera presença de Leão Messi na equipe treinada por Tatá Martino é motivo suficiente para eles competirem e lutarem pelo seu primeiro campeonato da liga americana, mas se o argentino não estiver, é difícil para eles competirem, pelo menos é assim que o técnico Pedro Troglio Vê isso.

Críticas de Troglio ao Inter Miami

Sem Messi, time da casa vence com facilidade I New York RB 4 a 0 Inter Miami I MLS

Leão Messi está lesionado e não viajou com a Albiceleste para os amistosos, e também o Inter Miami a diretoria quer cuidar dele para que muito em breve retorne à atividade e seja o catalisador da equipe.

“Se Messi jogar eles podem lutar, se não é complicado, já está demonstrado”, disse o atual técnico do Olimpia de Honduras, e obviamente se expôs à ira das redes sociais, pois não considerou a presença do toda uma infinidade de estrelas que viajaram de Barcelona cercar Messi e ser competitivo.

Pedro Troglio sentou-se para bater um papo com o pessoal da TNT Sports e lá desvendou muitos assuntos sobre a situação atual do futebol argentino, e ainda Lionel Scaloni foi regado com críticas de Troglio, acostumado a criar polêmica onde não há e até confrontar personagens.

Mas o técnico da Albiceleste foi alvo de elogios, pois elogiou o trabalho realizado antes do Catar 2022, que resultou na conquista da terceira Copa do Mundo da FIFA pela Argentina. “Scaloni aceitou todas as críticas e fez um trabalho excepcional”.

Messi recebeu os filhos de Troglio

Pedro Troglio, vice-campeão com a Argentina na Itália 1990, levou os filhos com Messi e a Pulga proporcionou-lhe um momento inesquecível. “Fenômeno em campo e na vida. Obrigado maestro, você os deixou muito felizes”.