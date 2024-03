Resultados da pesagem do UFC Atlantic City: Erin Blanchfield e Manon Fiorot prontos para a luta pelo desafiante número 1; Um lutador erra

Erin Blanchfield e Manon Fiorot estão um passo mais perto do ouro peso mosca.

Os competidores até 125 libras atingiram com sucesso a marca na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Atlantic City, com Fiorot subindo na balança primeiro com 125,25 libras e Blanchfield imediatamente seguindo com 125 libras em ponto.

Ambas as mulheres buscam uma disputa pelo título em um futuro próximo. Blanchfield está em 3º lugar no MMA Fighting Global Rankings, com Fiorot logo atrás em 5º.

Na co-luta principal, o 13º peso meio-médio Vicente Luque defende sua vaga contra o nocauteador Joaquin Buckley. Luque e Buckley chegaram ao peso com sucesso, pesando 170 libras.

Destaque também para o ex-campeão dos médios do UFC, Chris Weidman, que atingiu a marca de 186 libras, assim como o adversário Bruno Silva. Weidman, que começou sua carreira de lutador profissional na promoção Ring of Combat de Nova Jersey, parece sair de uma queda de 1-4.

Um lutador perdeu peso para o card de sábado no Boardwalk Hall, o peso pena Julio Arce. Competindo em sua primeira luta desde novembro de 2022, Arce chegou meio quilo acima do limite de 145 quilos (incluindo o limite de meio quilo para uma luta sem título). Ele tentou pesar uma segunda vez no final da janela oficial de pesagem de duas horas, mas supostamente veio ainda mais pesado, pesando 147,25 libras.

Ainda não se sabe se a luta contra Herbert Burns seguirá conforme programado e, em caso afirmativo, quanto da bolsa de Arce será perdido como penalidade.

Esta é a segunda vez que Arce perde peso na carreira no UFC. Ele estava meio quilo acima do limite do peso galo para uma luta com Daniel Santos em abril de 2022.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Atlantic City.

Cartão principal (ESPN/ESPN+, 22h ET)

Erin Blanchfield (125) x Manon Fioro (125,25)

Vicente Luque (170) vs. Joaquim Buckley (170)

Chris Weidman (186) x Bruno Silva (186)

Nursultan Ruziboev (185) vs. Cedrico Dumas (185)

Bill Algeo (146) x Kyle Nelson (145)

Chidi Njokuani (170) vs. Rhys McKee (170,25)

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+, 19h ET)

Nate Landwehr (145,25) vs.

Virna Jandiroba (115) vs. Loopy Godínez (115)

Julio Arce (147,25)* vs.

Dennis Buzukja (145,25) x Connor Matthews (145)

Ibo Aslam (205) vs. Anton Turkalj (205)

Viktoria Dudakova (125) vs. Melissa Gatto (125)

Andre Petroski (186) x Jacob Malkoun (185)

Ángel Pacheco (135) x Caolan Loughran (135)

*peso perdido