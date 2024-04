Mike Perry sobre o impetuoso Darren Till: ‘Ele está falando merda, mas não está fazendo nada’

Mike Perry quer acertar as contas com Darren Till.

Após sua vitória por nocaute de 60 segundos contra Thiago Alves na luta principal do BKFC KnuckleMania 4 na noite de sábado, o rosto do BKFC fez uma promoção furiosa onde convocou Till para uma luta no ringue. Os dois têm uma longa história desde a época no UFC, e Perry só quer parar de conversar e ir para a luta.

“Acho que é uma luta que muitas pessoas desejam há muito tempo, inclusive eu e ele”, disse Perry na coletiva de imprensa pós-luta no sábado. “E ele está falando merda, ele está falando merda, mas não está fazendo nada. Estou falando merda e estou aqui fazendo isso. Então pegue sua bunda – ele está dizendo que está na academia, ou algo assim, e está trabalhando com Khamzat [Chimaev]e está invicto, mas está no mundo do MMA em busca do ouro.

“Mas sou melhor que ouro. Eu sou o ouro aqui, estou acima dele, sou ‘Platina’”.

Perry obteve um sucesso incrível no BKFC desde que deixou o UFC, vencendo todas as cinco partidas promocionais. Essa sequência inclui vitórias sobre nomes como Michael Page, Luke Rockhold e Eddie Alvarez.

Embora o “Rei da Violência” do BKFC não pareça temer muito quando se trata de jogos de luta, Perry diz que sua maior preocupação é deixar insatisfeitos os fãs que gastam dinheiro para vê-lo competir.

“Hoje fui até o lobby e percebi que todas essas pessoas estavam aqui para apoiar os lutadores e este evento, e eles queriam um bom show e entretenimento”, explicou Perry. “O nervosismo que senti, você sabe, comecei a sorrir e a ser legal porque essas pessoas gastaram o dinheiro suado e saíram e querem se divertir.

“Eu fiz uma entrevista antes de tudo isso e pensei, ‘Isso é uma coisa que vem do medo… Eu só quero ter certeza de que estou fazendo um show e me apresentando antes de desistir ou desistir. .’ E às vezes, de antemão, você fica tipo, ‘Merda, cara, tudo que eu quero fazer é tropeçar e cair e ter que ser levado ao hospital para não ter que entrar no ringue.’ Mas adoro esse sentimento porque luto contra ele todas as vezes, e entro lá, e nunca deixo de entrar. Eu sempre entro lá e sempre faço minhas coisas.”