Rafael Nadal derrotado por Hubert Hurkacz no Aberto da Itália

ROMA – Não houve dúvidas do comprometimento e desejo de Rafael Nadal durante seu primeiro encontro com um jogador entre os 10 primeiros em um ano e meio.

O quadril reparado cirurgicamente de Nadal e suas pernas de 37 anos simplesmente não forneceram a ele os meios necessários para ser competitivo o suficiente no sábado, quando Hubert Hurkacz, nono colocado, derrotou o 22 vezes campeão do Grand Slam no amado saibro do espanhol por 6 -1, vitória por 6-3 na terceira rodada do Aberto da Itália.

Nadal, que ainda está recuperando a forma física depois de perder quase todo o ano de 2023 devido a uma lesão no quadril que exigiu cirurgia, às vezes parecia lento e não tinha lucidez para finalizar pontos.

Duas vezes no primeiro set, Nadal errou tentativas de drop shot para dar a Hurkacz quebras de saque.

Então, no início do segundo set, Nadal faltou força em um voleio de backhand, permitindo que Hurkacz respondesse com um forehand na linha que bateu na rede e caiu para outro contra-ataque.

Nas trocas, Nadal sentou-se curvado, o suor escorrendo da faixa e pensando profundamente em soluções que não conseguia encontrar.

Agora, Nadal precisará se aprofundar na quadra de treino se quiser ser competitivo pela última vez no Aberto da França, onde é 14 vezes campeão recorde. Roland Garros começa no dia 26 de maio.

Nadal indicou que esta será sua última temporada na turnê e os fãs dentro do Campo Centrale tentaram encorajar o 10 vezes campeão de Roma com gritos de “Ole Ole Ole, Ra-fa, Ra-fa”.

Nadal não enfrentava um jogador entre os 10 primeiros desde que derrotou o número 4 Casper Ruud nas finais do ATP de 2022.

Enquanto isso, Novak Djokovic, o melhor classificado, disse que estava “bem” depois de acidentalmente levar uma pancada na cabeça com uma garrafa de água enquanto dava autógrafos após sua vitória na estreia na sexta-feira.

Mas Djokovic não quis correr mais riscos quando apareceu no Foro Italico para o treino no sábado, colocando um capacete de ciclismo quando se encontrou com os fãs novamente.

Jannik Sinner, segundo classificado, e Carlos Alcaraz, terceiro classificado, desistiram antes do torneio devido a lesões.

No torneio feminino, a melhor colocada Iga Swiatek venceu Yulia Putintseva por 6-3 e 6-4, pela oitava vitória consecutiva.

Swiatek perdia por 4-1 no segundo set, mas depois venceu cinco jogos consecutivos depois de salvar quatro break points e manter o 2-4.

“Eu precisava me concentrar”, disse Swiatek. “Eu sei que posso jogar um bom tênis porque fiz isso no primeiro set. Então eu só queria voltar a ser sólido e realmente trabalhar pelos pontos, porque ela está realmente mudando o ritmo, então não é fácil jogar contra dela.”

Depois de vencer o Aberto de Madri na semana passada, Swiatek está tentando se tornar a primeira mulher a vencer a “dobradinha suja” desde Serena Williams em 2013. Ela já é bicampeã de Roma.

Nadal foi o modelo de Swiatek.

“Ele é uma grande inspiração”, disse Swiatek. “Ele é basicamente o único ídolo que já tive na minha vida. Então é ótimo que ele esteja de volta para jogar tênis.”

Além disso, Paula Badoa superou Diana Shnaider por 5-7, 6-4, 6-4 para chegar à quarta rodada de um evento WTA 1000 pela primeira vez desde sua aparição nas quartas de final em Roma no ano passado.

Hurkacz enfrentará em seguida Tomas Etcheverry, 25º colocado, que eliminou Thiago Seyboth Wild por 6-3, 7-5.

Também avançou Nicolas Jarry, 21º colocado, que salvou sete set points no segundo set para superar o italiano Matteo Arnaldi e uma multidão partidária com uma vitória por 6-2, 7-6 (6).

O qualificador sérvio Hamad Medjedovic venceu Alejandro Davidovich Fokina, 30º colocado, por 7-6 (4), 6-4.