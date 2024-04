Tyson Fury vs Oleksandr Usyk: Anthony Joshua prevê vencedor com veredicto ‘fenomenal’

Fúria de Tyson enfrenta sem dúvida o maior teste de sua carreira no boxe quando enfrenta Oleksandr Usyk na Arábia Saudita, quando dois titãs dos pesos pesados ​​se encontram pela primeira vez.

Fúria está enfrentando a agonia de sofrer sua primeira derrota profissional nas mãos de Usykde acordo com o ex-campeão dos pesos pesados Joshua.

A intensa sessão de treinamento de Usyk prepara o cenário para um confronto épico contra Tyson FuryInstagram

A luta indiscutível finalmente acontecerá no dia 18 de maio em Riad, na Arábia Saudita, após ter sido remarcada devido a um corte profundo Fúria sofreu durante o treinamento.

Fúria está pronto para defender seu título WBC, enquanto Usyk colocará seus títulos WBA, WBO e IBF em jogo após sua vitória mais recente contra Daniel Duboisnocauteando o britânico na Polônia em agosto de 2023.

Algo tem que acontecer enquanto os dois boxeadores entram na luta invictos, com Fúriao polêmico empate de Deontay Wilder a única mancha em seu histórico.

Mas pelo Joshuaque perdeu para Usyk em setembro de 2021, por decisão unânime, haverá apenas um vencedor, pois ele apoiou o ucraniano para derrubar o ‘Rei Cigano’.

“Eu lutei Usyk então só posso falar sobre o que vivi com ele – um lutador fenomenal, eu diria que ele fará um trabalho muito bom”, disse ele ao talkSPORT antes da luta.

“Eu nunca lutei Fúria, então não posso falar sobre como é enfrentá-lo. Falando apenas do que sei, tenho que dizer Usyk será vitorioso.”

AJ enfrentará o vencedor?

O vencedor pode acabar enfrentando o ex-campeão Joshua34 anos, que venceu sua última luta contra Francisco Ngannou. Ele fez seu desejo de lutar Fúria cristalino e batendo Usyk abriria a porta para a luta de grande sucesso finalmente acontecer.

Um confronto entre pesos pesados ​​totalmente britânicos Fúria, o mancuniano que conquistou 24 de suas 34 vitórias por nocaute, pode ser uma das lutas do século. No entanto, ele tem contas a acertar com Usyk, que o derrotou duas vezes por pontos em seu histórico geral de confrontos diretos.

Joshuao apoio de Usyk pode ser uma surpresa, visto que Fúria provavelmente será o favorito, mas Usyk detém um excelente histórico de derrotas de boxeadores britânicos – incluindo Derek Chisora e Tony Bellew em sua carreira – e ele estará na fila Fúria como seu quinto couro cabeludo.