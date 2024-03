Riqui Puig reflete sobre o reencontro com ex-companheiros do Barcelona e o sucesso no LA Galaxy

EUconferência de imprensa virtual organizada pelo MLSMARCA teve o privilégio de acompanhar Riqui Puig, o talentoso meio-campista que atualmente brilha pelo LA Galáxia. Puig, que já atuou no FC Barcelona, ​​forneceu informações sobre suas experiências enfrentando ex-companheiros de equipe, o crescimento do MLSe suas aspirações com o Galaxy.

O destaque de PuigOs comentários de Na conferência centraram-se no seu reencontro com antigos compatriotas do Barcelona, ​​quando o Galáxia de Los Angeles enfrentou o Inter Miami, contando com Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. Puig expressou sua alegria por relembrar os velhos tempos, enfatizando o apoio inestimável que recebeu de Busquets e Alba durante sua Barcelona restrição. Refletindo sobre a experiência surreal de enfrentar seus ex-companheiros Puig destacou as conversas pós-jogo que lhes permitiram compartilhar histórias sobre suas novas vidas nos EUA.

Gol de última hora para dar o empate ao Los Angeles I Nashville 2-2 Galaxy I MLS

Com o recente influxo de jogadores de alto nível como Messi, Puig enfatizou a crescente estatura internacional da liga. Ele enfatizou como a chegada de tais ícones do futebol impulsionou a MLS para o centro das atenções em todo o mundo, atraindo a atenção de torcedores e especialistas.

Puig elogiou seus novos companheiros do Galaxy

Voltando seu foco para o início de temporada promissor do LA Galaxy, Puig elogiou o impacto das novas contratações, especialmente José Painstil de Genk. Puig elogiou o ritmo alucinante de Painstil, que, segundo ele, cria oportunidades para explorar espaços dentro das linhas defensivas adversárias, aumentando assim a ameaça ofensiva da equipa.

Puig não hesitou em discutir os desafios de adaptação às exigências físicas do MLS, enfatizando a sua competitividade e natureza imprevisível. Ele descreveu a liga como um campo de batalha onde a sorte pode mudar drasticamente em poucos minutos, tornando cada partida um espetáculo emocionante para os torcedores.

Em uma decisão notável, Puig compartilhou sua escolha de vestir a icônica camisa 10 do LA Galaxy, tradicionalmente associada aos maestros criativos. Assumindo a responsabilidade que acompanha o venerado número, Puig expressou a sua determinação em fazer a diferença para a sua equipa, demonstrando a sua ambição de deixar uma marca indelével na campanha do Galaxy.

Enquanto Puig continua a fazer barulho na MLS com suas exibições hipnotizantes, os fãs aguardam ansiosamente testemunhar seu crescimento contínuo e impacto na liga. A cada partida, a jornada de Puig se desenrola, prometendo emoção e brilho em campo tanto para os torcedores do LA Galaxy quanto para os entusiastas do futebol em todo o mundo.