Robert Whittaker reage à luta de Khamzat Chimaev no UFC Arábia Saudita: ‘É um pouco chocante’

Robert Whittaker está pronto para recuperar o título dos médios.

Na quarta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou uma série de lutas para o evento de estreia da promoção na Arábia Saudita, incluindo uma luta principal dos médios entre Whittaker e Khamzat Chimaev. E segundo Whittaker, essa luta não é apenas uma luta principal, mas sim uma luta eliminatória de título.

“Será uma luta competitiva, evento principal de cinco rounds”, disse Whittaker no MMArcade podcast. “Eu entendo a tarefa em questão. Vai ser difícil. Eu vou acabar com esse acampamento. Estou ansioso para isso. Ainda bem que depois da última luta não tive nenhuma lesão. O corpo está bom. Eles me ofereceram a luta. Lutei há quatro ou cinco semanas neste momento, estou pronto. Apenas me dê outro.

“Estou com muita cabeça para encarar mais uma luta dura. Estou ansioso para isso. Cada luta dura leva minhas habilidades para o próximo nível, e isso me coloca na fila para recuperar o cinturão. Esse é o objetivo, não é?”

Ex-campeão indiscutível dos médios do UFC, Whittaker perdeu o título para Israel Adesanya em 2019 e depois ficou aquém da revanche em 2022. Mais recentemente, Whittaker conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Paulo Costa no UFC 298, colocando-se de volta no título conversação. Porém, até Whittaker ficou surpreso com a reviravolta, pois diz que estava ansioso para retornar no UFC 305, em Perth, na Austrália.

“Obviamente é um pouco chocante porque surge do nada”, disse Whittaker. “Eu teria presumido que o UFC me manteria na classificação para o card da Austrália em agosto, que era para isso que eu estava me preparando. Mas estou feliz que o UFC tenha me dado essa vantagem. Este é o meu caminho para o título. É assim que ganho dinheiro para meus filhos. Para poder fazer isso tão perto — como já disse em outros episódios, quero aumentar minha atividade. Se Deus quiser e meu corpo estiver saudável, não há razão para eu não aceitar essa luta. O que mais eu vou fazer?

“Além disso, o fato da luta ser na Arábia Saudita é a primeira vez que o UFC vai lá. Portanto, estou entusiasmado por fazer parte dessa história. Já fiz isso algumas vezes e tudo fica gravado em meu legado. Então eu tenho direção agora. Eu tenho energia, impulso.”

Embora Whittaker tenha algum impulso agora, Chimaev também.

“Borz” se consolidou como uma estrela em ascensão no UFC quando lutou três vezes em dois meses em 2020, e desde então somou mais quatro vitórias ao seu currículo no UFC. Mais recentemente, Chimaev venceu Kamaru Usman por decisão majoritária no UFC 294, colocando-se à beira da disputa pelo título. E além das implicações do título, essa sequência de sucesso no UFC é o motivo pelo qual Whittaker está tão animado para esta luta.

“Eu entendo que ele é um lutador duro”, disse Whittaker. “Ele gosta muito de lutar. Ele usa seu alcance e alcance com boa eficácia. Ele tem poder de nocaute. Mas, honestamente, ele gosta de bancar o vilão contra seus oponentes, mas é um lutador honrado. Vamos entrar lá e ter uma luta honesta. Nós dois vamos deixar isso aí. Ele não é um desistente, eu não sou um desistente. Portanto, estou ansioso para realmente fazer história na Arábia Saudita.”

O UFC Arábia Saudita acontece no dia 22 de junho na Kingdom Arena, em Riad.